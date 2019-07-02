Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Песочный человек» Нила Геймана станет сериалом

2 июля
2019 год

Новости кино >>
2 июля 2019
Стриминг-сервис Netflix официально подтвердил работу над сериалом по комиксам Нила Геймана «Песочный человек», сообщает Deadline.

«Песочный человек» Нила Геймана станет сериалом

«Песочный человек» – серия комиксов из 75 выпусков, рассказывающих о Морфее, повелителе снов. Это одно из ведущих изданий компании Vertigo, принадлежашей издательству DC Comics. Права на экранизацию принадлежали компании Warner Bros., с которой Netflix и заключил сделку.

Нил Гейман выступит исполнительным продюсером сериала – вместе с Дэвидом С.Гойером, работавшим над трилогией «Темный рыцарь», «Человеком из стали» и «Бэтменом против Супермена». Сценарий напишет Аллан Хейнберг, на счету которого «Чудо-женщина», «Скандал» и «Секс в большом городе». Он же будет шоураннером проекта.

«Песочный человек» – не первая работа Нила Геймана, ставшая основой сериала. Ранее на Starz вышли его же «Американские боги», а не так давно Amazon показал «Благие знамения». Идея экранизации «Песочного человека» обсуждалась с начала 2000-х. В свое время комикс должен был стать полнометражным фильмом с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли. Однако когда актер выбыл из проекта, работа над ним остановилась.
версия для печати
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Нил ГейманДэвид С. ГойерДжозеф Гордон-Левитт
фильмы
Американские богиБлагие знаменияБэтмен против Супермена: На заре справедливостиСекс в большом городеТёмный рыцарьТёмный рыцарь: Возрождение легендыЧеловек из сталиЧудо-женщина

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Себастьян Аларкон
29 июня ушёл из жизни режиссёр Себастьян Аларкон.
Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Надежда Чередниченко
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Павел Деревянко
Сергей Епишев
Галина Звягинцева
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Александра Яковлева
Бернар-Пьер Доннадье
Михал Журавский
Линдси Лохан
Дирк Мартенс
Сами Насери
Эшли Тисдейл
Ига Цембжиньская
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен