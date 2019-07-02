«Песочный человек» Нила Геймана станет сериалом

Стриминг-сервис Netflix официально подтвердил работу над сериалом по комиксам Нила Геймана
«Песочный человек», сообщает Deadline
.
«Песочный человек» – серия комиксов из 75 выпусков, рассказывающих о Морфее, повелителе снов. Это одно из ведущих изданий компании Vertigo, принадлежашей издательству DC Comics. Права на экранизацию принадлежали компании Warner Bros., с которой Netflix и заключил сделку.
Нил Гейман выступит исполнительным продюсером сериала – вместе с Дэвидом С.Гойером
, работавшим над трилогией «Темный рыцарь
», «Человеком из стали
» и «Бэтменом против Супермена
». Сценарий напишет Аллан Хейнберг, на счету которого «Чудо-женщина
», «Скандал
» и «Секс в большом городе
». Он же будет шоураннером проекта.
«Песочный человек» – не первая работа Нила Геймана, ставшая основой сериала. Ранее на Starz вышли его же «Американские боги
», а не так давно Amazon показал «Благие знамения
». Идея экранизации «Песочного человека» обсуждалась с начала 2000-х. В свое время комикс должен был стать полнометражным фильмом с Джозефом Гордоном-Левиттом
в главной роли. Однако когда актер выбыл из проекта, работа над ним остановилась.