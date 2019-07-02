ревью

Новости кино «Песочный человек» Нила Геймана станет сериалом В нем будет 11 эпизодов.

Рецензии на фильмы «Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее Захватывающий социальный триллер из Южной Кореи, выигравший Каннский кинофестиваль

Новости кино Российских режиссеров и специалистов по визуальным эффектам пригласили в Американскую киноакадемию Ряды «оскаровской» комиссии пополнятся на 842 человека из 59 стран.

Новости кино Появились первые кадры и постер «Ведьмака» с Генри Кавиллом Сериал выйдет осенью на сервисе Netflix.

Новости кино Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры Трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень».

Ролики фильмов «Джуманджи: Новый уровень» Старшеклассники снова попадают в игру, чтобы спасти своего друга Алекса Вулфа.

Новости кино «Крылья империи» возвращаются на Первый канал Премьера полной версии сериала состоится 10 июля.

Фестивальная колонка «Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале Лучшие французские современные фильмы в течение целого месяца

Ролики фильмов «Шаг вперёд 6: Год танцев» Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты.