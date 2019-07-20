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Ведьмак Генри Кавилл против всякой нечисти

20 июля
2019 год

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20 июля 2019
В сети появился первый трейлер сериала Netflix «Ведьмак», основанного на одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.


Цикл романов в жанре темного фэнтези «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем серии выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Ведьмак Генри Кавилл против всякой нечисти

Главные роли в сериале сыграли Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Анья Чалотра, Джои Бэти, Милли Брэйди, МайЭнн Беринг, Том Кэнтон, Имоджен Дэйнес, Имон Фаррен, Бьёрн Хлинюр Харальдссон, Адам Леви, Джоди Мэй, Ларс Миккельсен, Мацей Мусял и другие.

Подписчики стримингового сервиса Netflix смогут увидеть первый сезон «Ведьмака» в конце 2019 года.
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Ведьмак Генри Кавилл против всякой нечисти фотографии
Ведьмак Генри Кавилл против всякой нечисти фотографии
Ведьмак Генри Кавилл против всякой нечисти фотографии
Ведьмак Генри Кавилл против всякой нечисти фотографии
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