Ведьмак Генри Кавилл против всякой нечисти

В сети появился первый трейлер сериала Netflix «Ведьмак»
, основанного на одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского
.
Цикл романов в жанре темного фэнтези «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем серии выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.
Главные роли в сериале сыграли Генри Кавилл
, Фрейя Аллан
, Анья Чалотра
, Джои Бэти
, Милли Брэйди
, МайЭнн Беринг
, Том Кэнтон
, Имоджен Дэйнес
, Имон Фаррен
, Бьёрн Хлинюр Харальдссон
, Адам Леви
, Джоди Мэй
, Ларс Миккельсен
, Мацей Мусял
и другие.
Подписчики стримингового сервиса Netflix смогут увидеть первый сезон «Ведьмака»
в конце 2019 года.