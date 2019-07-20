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К четвёртому сезону «Фарго» присоединились Джек Хьюстон и Бен Уишоу

20 июля
2019 год

Новости кино >>
20 июля 2019
Появились подробности четвёртого сезона «Фарго» Ноя Хоули.

К четвёртому сезону «Фарго» присоединились Джек Хьюстон и Бен Уишоу
фото: deadline.com

Согласно THR, компанию ранее заявленному Крису Року составят Джек Хьюстон, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Гаэтано Бруно, Франческо Аквароли, Джереми Харрис, Сальваторе Эспозито, Эндрю Бёрд, Энджи Уайт, Эмири Крачфилд и Эмбер Мидфандер. Съёмки продолжения популярного сериала запланированы на ближайшую осень, премьеру следует ожидать на канале FX в 2020-м.

Нам поведают о Канзас-Сити образца 1950-х, где развернётся война между двумя криминальными группировками, в которые входят негры и итальянцы. Дабы прекратить кровопролитие, лидеры банд в конце концов пришли к соглашению, поменявшись старшими сыновьями. Рок воплотит образ главы одной из семей, которая воспитывает сына своего врага как своего. Всё идёт хорошо до тех пор, пока крёстный отец итальянской мафии не умирает в больнице во время обычной операции.
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