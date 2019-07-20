К четвёртому сезону «Фарго» присоединились Джек Хьюстон и Бен Уишоу

Появились подробности четвёртого сезона «Фарго» Ноя Хоули
.
Согласно THR
, компанию ранее заявленному Крису Року
составят Джек Хьюстон
, Джейсон Шварцман
, Бен Уишоу
, Джесси Бакли
, Гаэтано Бруно
, Франческо Аквароли
, Джереми Харрис
, Сальваторе Эспозито
, Эндрю Бёрд
, Энджи Уайт
, Эмири Крачфилд
и Эмбер Мидфандер
. Съёмки продолжения популярного сериала запланированы на ближайшую осень, премьеру следует ожидать на канале FX в 2020-м.
Нам поведают о Канзас-Сити образца 1950-х, где развернётся война между двумя криминальными группировками, в которые входят негры и итальянцы. Дабы прекратить кровопролитие, лидеры банд в конце концов пришли к соглашению, поменявшись старшими сыновьями. Рок воплотит образ главы одной из семей, которая воспитывает сына своего врага как своего. Всё идёт хорошо до тех пор, пока крёстный отец итальянской мафии не умирает в больнице во время обычной операции.