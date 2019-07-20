Эдвард Ферлонг вернётся к Саре Коннор и Терминатору

Эдвард Ферлонг
вернётся к образу Джона Коннора спустя 28 лет после «Терминатора 2: Судного дня»
.
Как сообщает издание The Guardian
, об участии актёра в шестой части популярной киносерии заявил на фестивале Comic-Con в Сан-Диего продюсер картины Джеймс Кэмерон
.
Актёра не хотели брать в сиквелы из-за его проблем с алкоголем и наркотиками, и роль Джона Коннора переходила от одного исполнителя к другому. В третьей части избавителя человечества от роботов сыграл Ник Стал
, в четвёртой им стал Кристиан Бейл
, а в пятой образ Коннора воплотил Джейсон Кларк
.
«Терминатор: Тёмные судьбы» Тима Миллера
выйдет на российские экраны 31 октября текущего года.