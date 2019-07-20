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Эдвард Ферлонг вернётся к Саре Коннор и Терминатору

20 июля
2019 год

Новости кино >>
20 июля 2019
Эдвард Ферлонг вернётся к образу Джона Коннора спустя 28 лет после «Терминатора 2: Судного дня».

Как сообщает издание The Guardian, об участии актёра в шестой части популярной киносерии заявил на фестивале Comic-Con в Сан-Диего продюсер картины Джеймс Кэмерон.


Актёра не хотели брать в сиквелы из-за его проблем с алкоголем и наркотиками, и роль Джона Коннора переходила от одного исполнителя к другому. В третьей части избавителя человечества от роботов сыграл Ник Стал, в четвёртой им стал Кристиан Бейл, а в пятой образ Коннора воплотил Джейсон Кларк.

«Терминатор: Тёмные судьбы» Тима Миллера выйдет на российские экраны 31 октября текущего года.
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