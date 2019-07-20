Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Император — это всё: Warhammer 40,000 адаптируют для телевидения

20 июля
2019 год

Новости кино >>
20 июля 2019
Вселенную Warhammer 40,000 адаптируют для телевидения, уверяет Deadline.

За экранизацию возьмётся Фрэнк Спотниц, работавший над «Секретными материалами». В создании сериала «Эйзенхорн» (Eisenhorn) примет участие британская компания Games Workshop, разработавшая серию. В настоящий момент ведутся поиски потокового сервиса, который приютит у себя телешоу.


Зрителей ожидает смесь научной фантастики, фэнтези и триллера, основанная на произведениях английского писателя Дэна Абнетта. По сюжету сериала в то время, как армии человечества ведут нескончаемую войну на миллионах полей сражений, за кулисами бушует секретный конфликт между агентами имперской инквизиции. Инквизитор Грегор Эйзенхорн и его группа следователей сражаются, чтобы сорвать чудовищные планы пришельцев, еретиков и демонов, прежде чем гибель человечества будет неизбежна.

На счету серии, стартовавшей в конце 80-х в виде настольных игр, четыре десятка видеоигр, несколько мультфильмов, карточных игр, книги и комиксы.
версия для печати
Ссылки по теме
Аркада Space Invaders обретёт вторую жизнь в виде игрового кино
Онлайн-игру Final Fantasy XIV адаптируют для телевидения
Экранизация Uncharted выйдет в конце 2020 года
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыигрыНаучная фантастикафэнтези

фотографии >>
Император — это всё: Warhammer 40,000 адаптируют для телевидения фотографии
Император — это всё: Warhammer 40,000 адаптируют для телевидения фотографии
Император — это всё: Warhammer 40,000 адаптируют для телевидения фотографии
Император — это всё: Warhammer 40,000 адаптируют для телевидения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Августин Милованов
19 июля ушёл из жизни актёр Августин Милованов.
Валентина Зимняя
17 июля ушла из жизни актриса Валентина Зимняя.
Юрий Прохоров
16 июля ушёл из жизни актёр Юрий Прохоров.
Ольга Вяликова
15 июля ушла из жизни актриса Ольга Вяликова.
Джемма Осмоловская
15 июля ушла из жизни актриса Джемма Осмоловская.

День рождения >>

Олег Анофриев
Гражина Байкштите
Константин Давыдов
Дарья Легейда
Виктория Лепко
Ирина Токарчук
Геннадий Фролов
Людмила Чурсина
Максим Шибаев
Алексей Шутов
Мирей Бален
Натали Вуд
Анна Дымна
Сандра О
Владимир Фридман
Джош Холлоуэй
Пауль Хубшмид
все родившиеся 20 июля >>

Афиша кино >>

Код Гиас: Лелуш воскресший
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, триллер
Япония, 2019
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Искусство обмана
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Соблазн
драма, комедия, триллер
Франция, 2019
Король Лев
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Мышеловка
криминальный фильм, триллер
Аргентина, Испания, 2019
Обитель тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Русское краткое. Выпуск 4
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2019
Это не навсегда
семейное кино, социальная драма
Россия, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен