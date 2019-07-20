Император — это всё: Warhammer 40,000 адаптируют для телевидения

Вселенную Warhammer 40,000
адаптируют для телевидения, уверяет Deadline
.
За экранизацию возьмётся Фрэнк Спотниц
, работавший над «Секретными материалами»
. В создании сериала «Эйзенхорн»
(Eisenhorn) примет участие британская компания Games Workshop, разработавшая серию. В настоящий момент ведутся поиски потокового сервиса, который приютит у себя телешоу.
Зрителей ожидает смесь научной фантастики, фэнтези и триллера, основанная на произведениях английского писателя Дэна Абнетта
. По сюжету сериала в то время, как армии человечества ведут нескончаемую войну на миллионах полей сражений, за кулисами бушует секретный конфликт между агентами имперской инквизиции. Инквизитор Грегор Эйзенхорн и его группа следователей сражаются, чтобы сорвать чудовищные планы пришельцев, еретиков и демонов, прежде чем гибель человечества будет неизбежна.
На счету серии, стартовавшей в конце 80-х в виде настольных игр, четыре десятка видеоигр, несколько мультфильмов, карточных игр, книги и комиксы.