Фильм «Чернобыль. Зона отчуждения» покажут онлайн

Согласно пресс-службе компании «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», поклонники сериала смогут увидеть вместо одного три насыщенных экшеном и драматическими приключениями фильма. Действие в них будет начинаться одинаково, однако в определённой сюжетной точке начнёт разветвляться, что приведёт в итоге к трём разным финалам. Более того, зрителям предстоит угадать по косвенным признакам, какая именно из версий – настоящая, то есть относится к нашему реальному миру, а какие версии разворачиваются в параллельных вселенных. Никто в России ещё не выпускал кино в таком формате.
фото: Пресс-служба компании «Газпром-медиа Развлекательное телевидение»
По сюжету в аномальной зоне Чернобыля, под защитным саркофагом четвёртого энергоблока корпорация «Глобал Кинтек» ведёт незаконное строительство. Этим планам пытается помешать специальная межгосударственная комиссия, но прямо во время пресс-конференции на её руководителя нападает группа неизвестных террористов. И возглавляет их не кто иной, как Паша – когда-то он успешно сражался с Зоной, но, похоже, что теперь Зона сама захватила его. Четвёрке его друзей – Ане, Лёхе, Насте и Гоше – не остаётся ничего другого, кроме как отправиться в Припять, чтобы попытаться спасти Пашу и предотвратить катастрофу мирового масштаба.