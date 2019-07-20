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Фильм «Чернобыль. Зона отчуждения» покажут онлайн

20 июля
2019 год

Новости кино >>
20 июля 2019
Релиз полнометражной ленты «Чернобыль. Зона отчуждения» состоится осенью эксклюзивно на онлайн-платформе THT-Premier.

Согласно пресс-службе компании «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», поклонники сериала смогут увидеть вместо одного три насыщенных экшеном и драматическими приключениями фильма. Действие в них будет начинаться одинаково, однако в определённой сюжетной точке начнёт разветвляться, что приведёт в итоге к трём разным финалам. Более того, зрителям предстоит угадать по косвенным признакам, какая именно из версий – настоящая, то есть относится к нашему реальному миру, а какие версии разворачиваются в параллельных вселенных. Никто в России ещё не выпускал кино в таком формате.

Фильм «Чернобыль. Зона отчуждения» покажут онлайн
фото: Пресс-служба компании «Газпром-медиа Развлекательное телевидение»

По сюжету в аномальной зоне Чернобыля, под защитным саркофагом четвёртого энергоблока корпорация «Глобал Кинтек» ведёт незаконное строительство. Этим планам пытается помешать специальная межгосударственная комиссия, но прямо во время пресс-конференции на её руководителя нападает группа неизвестных террористов. И возглавляет их не кто иной, как Паша – когда-то он успешно сражался с Зоной, но, похоже, что теперь Зона сама захватила его. Четвёрке его друзей – Ане, Лёхе, Насте и Гоше – не остаётся ничего другого, кроме как отправиться в Припять, чтобы попытаться спасти Пашу и предотвратить катастрофу мирового масштаба.

За постановку отвечает Дмитрий Киселёв, сценарий написал Илья Куликов, а продюсерами вступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Плотников. В фильме играют Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Анвар Халилулаев, Валерия Дмитриева, Евгений Стычкин, Владимир Ильин, Евгений Сытый, Игорь Савочкин, Илья Щербинин и Артём Сучков.
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Фильм «Чернобыль. Зона отчуждения» покажут онлайн фотографии
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