Петру Щербакову исполнилось бы 90 лет

Сегодня, 21 июля
, исполнилось 90
лет со дня рождения популярного советского актёра театра и кино, заслуженного и народного артиста РСФСР Петра Щербакова
.
Пётр Иванович Щербаков
родился 21 июля 1929
года в деревне Поздняково Калужской области. Его отец был в числе двадцатипятитысячников, которые в тридцатые годы поднимали целину. После войны семья переехала в Москву. Отец работал на ЗИЛе, куда со временем пришёл и Пётр. Работал в конструкторском бюро штамповочно-механического цеха, а вечерами учился в автомеханическом техникуме. Получил диплом с отличием и без экзаменов перешёл во ВТУЗ.
Однажды летом, гуляя, он наткнулся на ГИТИС, зашёл и, встретив кого-то из педагогов, заявил: «Пусть ваши специалисты меня посмотрят. Если для театра не гожусь, так и скажите. Я не Катерина, в Волгу не брошусь!».
Собрали комиссию. Щербаков привёл партнёршу из клуба, с которой разыграл сцену у фонтана из «Бориса Годунова»
, и его взяли сразу на второй курс. Доучившись до конца, отправился на три года в ГДР, в Театр группы советских войск
. С 1958-года — актёр «Современника»
. В 1985-м перешёл во МХАТ
.
В кино дебютировал в 1956-м, сыграв Иона в короткометражной ленте «Пе-коптер!»
. Через год актёр появился сразу в трёх полнометражных картинах: «Они встретились в пути»
, «Повесть о первой любви»
и «Страницы былого»
. Всего на счету мастера 96
ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Добровольцы»
, «Мне двадцать лет»
, «Тридцать три»
, «Хроника пикирующего бомбардировщика»
, «Освобождение»
, «Денискины рассказы»
, «Большая перемена»
, «Лев Гурыч Синичкин»
, «Совесть»
, «Дни Турбиных»
, «Служебный роман»
, «Следствие ведут Знатоки»
, «Гараж»
, «Старый Новый год»
, «И жизнь, и слёзы, и любовь»
, «Мы из джаза»
, «Валентин и Валентина»
, «Зимний вечер в Гаграх»
, «Город Зеро»
и многие другие.
Пётр Щербаков скончался 16 марта 1992
года в Москве. Похоронен на седьмом участке Ваганьковского кладбища Москвы.