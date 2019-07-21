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Петру Щербакову исполнилось бы 90 лет

21 июля
2019 год

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21 июля 2019
Сегодня, 21 июля, исполнилось 90 лет со дня рождения популярного советского актёра театра и кино, заслуженного и народного артиста РСФСР Петра Щербакова.

Петру Щербакову исполнилось бы 90 лет

Пётр Иванович Щербаков родился 21 июля 1929 года в деревне Поздняково Калужской области. Его отец был в числе двадцатипятитысячников, которые в тридцатые годы поднимали целину. После войны семья переехала в Москву. Отец работал на ЗИЛе, куда со временем пришёл и Пётр. Работал в конструкторском бюро штамповочно-механического цеха, а вечерами учился в автомеханическом техникуме. Получил диплом с отличием и без экзаменов перешёл во ВТУЗ.

Однажды летом, гуляя, он наткнулся на ГИТИС, зашёл и, встретив кого-то из педагогов, заявил: «Пусть ваши специалисты меня посмотрят. Если для театра не гожусь, так и скажите. Я не Катерина, в Волгу не брошусь!». Собрали комиссию. Щербаков привёл партнёршу из клуба, с которой разыграл сцену у фонтана из «Бориса Годунова», и его взяли сразу на второй курс. Доучившись до конца, отправился на три года в ГДР, в Театр группы советских войск. С 1958-года — актёр «Современника». В 1985-м перешёл во МХАТ.

Петру Щербакову исполнилось бы 90 лет

В кино дебютировал в 1956-м, сыграв Иона в короткометражной ленте «Пе-коптер!». Через год актёр появился сразу в трёх полнометражных картинах: «Они встретились в пути», «Повесть о первой любви» и «Страницы былого». Всего на счету мастера 96 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Добровольцы», «Мне двадцать лет», «Тридцать три», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Освобождение», «Денискины рассказы», «Большая перемена», «Лев Гурыч Синичкин», «Совесть», «Дни Турбиных», «Служебный роман», «Следствие ведут Знатоки», «Гараж», «Старый Новый год», «И жизнь, и слёзы, и любовь», «Мы из джаза», «Валентин и Валентина», «Зимний вечер в Гаграх», «Город Зеро» и многие другие.

Пётр Щербаков скончался 16 марта 1992 года в Москве. Похоронен на седьмом участке Ваганьковского кладбища Москвы.
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