В ближайшие пару лет на экраны выйдут «Чёрная вдова», «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тор 4»

Президент студии Marvel Кевин Файги
озвучил на фестивале Comic-Con фильмы четвёртой кинофазы.
Согласно Deadline
, первой ласточкой в продолжении киновселенной станет «Чёрная вдова» Кейт Шортланд
, которая выйдет 6 мая 2020-го. Компанию Скарлетт Йоханссон
составят Рэйчел Вайс
, Дэвид Харбор
и Флоренс Пью
в образе Елены, сестры титульной героини. За сольником Наташи Романофф последуют «Вечные» Хлои Чжао
с Анджелиной Джоли
, Ричардом Мэдденом
, Сальмой Хайек
, Кумэйлом Нанджиани
, Брайаном Тайри Генри
, Лорен Ридлофф
и Доном Ли
. Лента о борьбе расы сверхлюдей с Девиантами появится на больших экранах планеты 6 ноября 2020-го.
12 февраля 2021 года фаза продолжится фильмом Дестина Креттона «Шанг-Чи: Легенда десяти колец»
про супергероя азиатского происхождения с участием Симу Лью
, Аквафины
и Тони Люна Чу Вэя
. Скотт Дерриксон
, Бенедикт Камбербэтч
и Элизабет Олсен
представили публике картину «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия»
, а Тайка Вайтити
, Крис Хемсворт
, Тесса Томпсон
и Натали Портман
, играющая женскую версию бога грома, рассказали о четвёртом «Торе»
, получившем подзаголовок «Любовь и гром»
, чей релиз намечен на 5 ноября 2021-го.
Кроме того, на канале Disney+ в ближайшем будущем появятся сериалы «Сокол и Зимний солдат»
с Себастьяном Станом
и Энтони Маки
, «Соколиный глаз»
с Джереми Реннером
, WandaVision
с Элизабет Олсен, «Локи»
с Томом Хиддлстоном
и анимационный «Что, если…»
. Под занавес Файги поведал, что в разработке находятся «Чёрная пантера 2»
, «Стражи галактики 3»
, «Капитан Марвел 2»
, обновлённые «Фантастическая четвёрка»
и «Люди Икс»
. Ну а завершилась презентация появлением на сцене Махершалы Али
и объявлением о том, что он сыграет Блэйда
.