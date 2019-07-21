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В ближайшие пару лет на экраны выйдут «Чёрная вдова», «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тор 4»

21 июля
2019 год

Новости кино >>
21 июля 2019
Президент студии Marvel Кевин Файги озвучил на фестивале Comic-Con фильмы четвёртой кинофазы.

В ближайшие пару лет на экраны выйдут «Чёрная вдова», «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тор 4»
фото: gadgets.ndtv

Согласно Deadline, первой ласточкой в продолжении киновселенной станет «Чёрная вдова» Кейт Шортланд, которая выйдет 6 мая 2020-го. Компанию Скарлетт Йоханссон составят Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор и Флоренс Пью в образе Елены, сестры титульной героини. За сольником Наташи Романофф последуют «Вечные» Хлои Чжао с Анджелиной Джоли, Ричардом Мэдденом, Сальмой Хайек, Кумэйлом Нанджиани, Брайаном Тайри Генри, Лорен Ридлофф и Доном Ли. Лента о борьбе расы сверхлюдей с Девиантами появится на больших экранах планеты 6 ноября 2020-го.

12 февраля 2021 года фаза продолжится фильмом Дестина Креттона «Шанг-Чи: Легенда десяти колец» про супергероя азиатского происхождения с участием Симу Лью, Аквафины и Тони Люна Чу Вэя. Скотт Дерриксон, Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен представили публике картину «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия», а Тайка Вайтити, Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман, играющая женскую версию бога грома, рассказали о четвёртом «Торе», получившем подзаголовок «Любовь и гром», чей релиз намечен на 5 ноября 2021-го.

Кроме того, на канале Disney+ в ближайшем будущем появятся сериалы «Сокол и Зимний солдат» с Себастьяном Станом и Энтони Маки, «Соколиный глаз» с Джереми Реннером, WandaVision с Элизабет Олсен, «Локи» с Томом Хиддлстоном и анимационный «Что, если…». Под занавес Файги поведал, что в разработке находятся «Чёрная пантера 2», «Стражи галактики 3», «Капитан Марвел 2», обновлённые «Фантастическая четвёрка» и «Люди Икс». Ну а завершилась презентация появлением на сцене Махершалы Али и объявлением о том, что он сыграет Блэйда.

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фотографии >>
В ближайшие пару лет на экраны выйдут «Чёрная вдова», «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тор 4» фотографии
В ближайшие пару лет на экраны выйдут «Чёрная вдова», «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тор 4» фотографии
В ближайшие пару лет на экраны выйдут «Чёрная вдова», «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тор 4» фотографии
В ближайшие пару лет на экраны выйдут «Чёрная вдова», «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тор 4» фотографии
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