Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Будущее «Ворониных» выяснится во время показа 24-го сезона

22 июля
2019 год

Новости кино >>
22 июля 2019
«Воронины» могут закрыться 24-м сезоном, сообщила звезда сериала Екатерина Волкова на своей странице в социальной сети Facebook. Но, согласно агентству РИА Новости, пресс-служба СТС опровергла её слова.

Будущее «Ворониных» выяснится во время показа 24-го сезона
фото: facebook.com

«Сегодня последний раз мы всей семьёй, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне. У кого-то осталось ещё пару смен, у кого-то сегодня была уже крайняя. А в августе этот павильон вовсе разберут, и сюда "въедут" новые жильцы, снимать новый проект. До этого дня были смутные чувства по случаю скорого окончания Ворониных. Столько раз говорили "всё, больше не будет продолжения, крайний сезон!", все герои переглядывались и смеялись, не воспринимая всерьёз, ведь по итогу снимались новые серии. Да ведь и как не снимать, когда столько людей любит и смотрит наш сериал спустя 10 лет! Но на днях, когда мы с Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съёмок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец. Нахлынула безумная грусть и растерянность. Впереди у нас ещё будут сняты финальные сцены в Сочи (финальный сезон будет очень смешным и трогательным), но это уже немного не то, не та локация, не та атмосфера нашей маленькой квартирки в Москве», — написала актриса. Позднее она откликнулась на многочисленные комментарии опечаленных зрителей, поблагодарив «за поддержку, любовь и невероятно приятные слова. Мы ещё не прощаемся, сегодня снимаем "Ворониных" с самого утра, и могу сказать, что вас ждёт один из самых интересных сезонов».

«Если какой-то сериал даёт хороший рейтинг, его продлевают всё равно. Пока "Воронины" идут с очень стабильной хорошей долей, и если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идёт», — заявили в пресс-службе телеканала, подчеркнув, что, возможно, среди актёров прошёл слух о закрытии телешоу. Скорее всего, будущее российской адаптации американского ситкома «Все любят Рэймонда», стартовавшей в 2009 году, прояснится во время показа 24-го сезона.
версия для печати
Ссылки по теме
Новый сезон «Ворониных» стартует в конце августа
Глюк’oZа познакомится с Ворониными в Сочи
Воронины похитили Филиппа Киркорова
Поиск по меткам
Комедияновый сезонРоссийские сериалы
персоны
Екатерина Волкова (II)Георгий Дронов
фильмы
Воронины

фотографии >>
Будущее «Ворониных» выяснится во время показа 24-го сезона фотографии
Будущее «Ворониных» выяснится во время показа 24-го сезона фотографии
Будущее «Ворониных» выяснится во время показа 24-го сезона фотографии
Будущее «Ворониных» выяснится во время показа 24-го сезона фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Денис Кмит
21 июля ушёл из жизни актёр Денис Кмит.
Августин Милованов
19 июля ушёл из жизни актёр Августин Милованов.
Валентина Зимняя
17 июля ушла из жизни актриса Валентина Зимняя.

День рождения >>

Олег Газманов
Юрий Лазарев
Алексей Лонгин
Роман Мадянов
Василий Мищенко
Карлыгаш Мухамеджанова
Иван Охлобыстин
Ирина Розанова
Станислав Хитров
Геннадий Храпунков
Селена Гомес
Джон Легуизамо
Мирей Матьё (Матье)
Франка Потенте
Дэвид Спейд
Теренс Стэмп
Луиза Флетчер
все родившиеся 22 июля >>

Афиша кино >>

Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, экранизация
Бельгия, Франция, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Офелия
драма, исторический фильм, мелодрама
Великобритания, США, 2018
Робот 2.0
научная фантастика, триллер
Индия, 2018
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Материнский инстинкт
драма, триллер
Бельгия, Франция, 2018
Мой друг робот
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Бельгия, 2016
Некромант
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2018
Обворожительная планета
фарс
Россия, 2018
Паваротти
биография, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен