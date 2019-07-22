Будущее «Ворониных» выяснится во время показа 24-го сезона

«Воронины»
могут закрыться 24-м сезоном, сообщила звезда сериала Екатерина Волкова
на своей странице в социальной сети Facebook
. Но, согласно агентству РИА Новости
, пресс-служба СТС опровергла её слова.
«Сегодня последний раз мы всей семьёй, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне. У кого-то осталось ещё пару смен, у кого-то сегодня была уже крайняя. А в августе этот павильон вовсе разберут, и сюда "въедут" новые жильцы, снимать новый проект. До этого дня были смутные чувства по случаю скорого окончания Ворониных. Столько раз говорили "всё, больше не будет продолжения, крайний сезон!", все герои переглядывались и смеялись, не воспринимая всерьёз, ведь по итогу снимались новые серии. Да ведь и как не снимать, когда столько людей любит и смотрит наш сериал спустя 10 лет! Но на днях, когда мы с Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съёмок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец. Нахлынула безумная грусть и растерянность. Впереди у нас ещё будут сняты финальные сцены в Сочи (финальный сезон будет очень смешным и трогательным), но это уже немного не то, не та локация, не та атмосфера нашей маленькой квартирки в Москве», —
написала актриса. Позднее она откликнулась на многочисленные комментарии опечаленных зрителей, поблагодарив «за поддержку, любовь и невероятно приятные слова. Мы ещё не прощаемся, сегодня снимаем "Ворониных" с самого утра, и могу сказать, что вас ждёт один из самых интересных сезонов»
.
«Если какой-то сериал даёт хороший рейтинг, его продлевают всё равно. Пока "Воронины" идут с очень стабильной хорошей долей, и если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идёт», —
заявили в пресс-службе телеканала, подчеркнув, что, возможно, среди актёров прошёл слух о закрытии телешоу. Скорее всего, будущее российской адаптации американского ситкома «Все любят Рэймонда»
, стартовавшей в 2009 году, прояснится во время показа 24-го сезона.