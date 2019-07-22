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Мэтт Дэймон сыграет буровика в новой картине Томаса Маккарти

22 июля
2019 год

Новости кино >>
22 июля 2019
«Оскароносные» Мэтт Дэймон и Томас Маккарти поработают вместе, уверяет Variety.

Актёр сыграет главную роль в новой работе режиссёра «Тихий омут» (Stillwater), сценарий к которому напишет сам Маккарти совместно с Томасом Бидегеном и Ноэ Дебре.


По сюжету оклахомский буровик Билл, узнав, что его дочь посадили в тюрьму за убийство, отправляется в далёкий Марсель, где и произошло преступление. Столкнувшись с языковыми барьерами, культурными различиями и сложной правовой системой Франции, он считает своей миссией реабилитировать свою дочь, заявившую о невиновности. Судьба сводит его с местной жительницей и её дочерью-подростком, и это знакомство открывает ему новый для него мир.

Дэймон мог появиться у Маккарти ещё в картине «В центре внимания», но ему помешал плотный график.
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