Мэтт Дэймон сыграет буровика в новой картине Томаса Маккарти

«Оскароносные» Мэтт Дэймон
и Томас Маккарти
поработают вместе, уверяет Variety
.
Актёр сыграет главную роль в новой работе режиссёра «Тихий омут»
(Stillwater), сценарий к которому напишет сам Маккарти совместно с Томасом Бидегеном
и Ноэ Дебре
.
По сюжету оклахомский буровик Билл, узнав, что его дочь посадили в тюрьму за убийство, отправляется в далёкий Марсель, где и произошло преступление. Столкнувшись с языковыми барьерами, культурными различиями и сложной правовой системой Франции, он считает своей миссией реабилитировать свою дочь, заявившую о невиновности. Судьба сводит его с местной жительницей и её дочерью-подростком, и это знакомство открывает ему новый для него мир.
Дэймон мог появиться у Маккарти ещё в картине «В центре внимания»
, но ему помешал плотный график.