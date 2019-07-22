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В программу «Короче»-2019 вошли фильмы с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Алексеем Серебряковым

22 июля
2019 год

Новости кино >>
22 июля 2019
Объявлена конкурсная программа Седьмого российского фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдёт в Калининграде с 16 по 18 августа. В этом году на участие в фестивале были поданы рекордные 1649 заявки из 49 регионов России и 43 стран, уточняет пресс-служба смотра. В конкурсную программу этого года отобрано 37 фильмов, причём, как отмечает программный директор фестиваля Артём Рыжков, впервые в этом году большая часть программы – а именно 35 картин – это премьеры.

В программу «Короче»-2019 вошли фильмы с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Алексеем Серебряковым
фото: facebook.com

Свою новую работу на «Короче» представит победительница прошлого года Виктория Рунцова. В её «Телёнке» сыграли Михаил Пореченков, Ирина Пегова и Савелий Кудряшов. Не менее звёздный актёрский состав и в лентах «Папа» Карины Чувиковой с Константином Хабенским, Яном Цапником, Дарьей Жовнер и тем же Савелием Кудряшовым, «Осторожно, хрупкое!» Глеба Суковатых с Максимом Виторганом, «Подводник» Александра Назарова с Алёной Бабенко, Дмитрием Куличковым и Сергеем Епишевым, «Обмен» Аксиньи Гог с Фёдором Лавровым, «Интервью» Ивана Соснина с Алексеем Серебряковым, Мариной Васильевой и Юлией Ауг, «Формат бабочки» Любови Князевой с Кириллом Кяро и «Болванка» Никиты Власова со Светланой Камыниной.

Ангелина Миримская и Ольга Макеева сыграли сразу в двух конкурсных короткометражках – «Папина дочка» Евгения Чубарова и «023й Париж-Москва» Милаславы Выборных. Миримская также исполнила одну из главных ролей в режиссёрском дебюте Григория Калинина и Алексея Ильина «Марина». Кроме неё в фильме сыграли сам Ильин и Анна Слю. Полина Лиске в своей работе Blink собрала интернациональный актёрский состав – Джордан Роуз Фрай, Петара Зекавицу и Мириам Сехон. Свой режиссёрский дебют «Умри, Джульетта» представит чемпион мира и призёр Олимпийских игр по танцам на льду Максим Шабалин, в первой своей работе в главной роли он снял жену, актрису Ирину Гринёву.

В программу «Короче»-2019 вошли фильмы с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Алексеем Серебряковым
фото: facebook.com

Кроме того, в программу вошли Memorio Вадима Гордта, S Ильи Шерстобитова, Terra Incognita и «Белым по черному» Антона Мамыкина, «Взлёт» Евгения Ковальски, «Горнист и барабанщица» Ильи Тихановича, «Дипломная работа» Рихарда Ромуша, «Дичь» Ирины Ходюш, «Женщина» Анны Зайцевой, «Инкогнито» Максима Рожкова, «Как это понимать» Василисы Бренковой и Надии Крутько, «Караул» Раула Гейдарова, «Купить кукольный домик» Максима Кулькова, «Курс позитивного мышления» Даши Вировой, «Манифест» Тихона Пендюрина и Даниила Зинченко, «Ограбление по тарифу» Андрея Булатова, «Отражение» Никиты Чванова, «Порошок, уходи!» Саши Потаповой, «Привет, оружие» Елены Нодель, «Прощай, Амстердам» Натальи Шинелевой, «Счастье в форме бедности» Айгуль Шамсутдиновой, «Фактауэр» Виталия Дудника, «Честное слово» Полины Торшиловой и «Эфир» Дарьи Свириденко.

Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза. Помимо конкурсной программы в рамках «Короче» зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные секции, участники которых будут объявлены позже.
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фильмы
ИнтервьюОграбление по тарифуУмри, Джульетта

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В программу «Короче»-2019 вошли фильмы с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Алексеем Серебряковым фотографии
В программу «Короче»-2019 вошли фильмы с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Алексеем Серебряковым фотографии
В программу «Короче»-2019 вошли фильмы с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Алексеем Серебряковым фотографии
В программу «Короче»-2019 вошли фильмы с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Алексеем Серебряковым фотографии
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