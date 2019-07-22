В программу «Короче»-2019 вошли фильмы с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Алексеем Серебряковым

Объявлена конкурсная программа Седьмого российского фестиваля короткометражного кино «Короче»
, который пройдёт в Калининграде с 16 по 18 августа. В этом году на участие в фестивале были поданы рекордные 1649 заявки из 49 регионов России и 43 стран, уточняет пресс-служба смотра. В конкурсную программу этого года отобрано 37 фильмов, причём, как отмечает программный директор фестиваля Артём Рыжков
, впервые в этом году большая часть программы – а именно 35 картин – это премьеры.
Свою новую работу на «Короче» представит победительница прошлого года Виктория Рунцова
. В её «Телёнке»
сыграли Михаил Пореченков
, Ирина Пегова
и Савелий Кудряшов
. Не менее звёздный актёрский состав и в лентах «Папа» Карины Чувиковой
с Константином Хабенским
, Яном Цапником
, Дарьей Жовнер
и тем же Савелием Кудряшовым, «Осторожно, хрупкое!» Глеба Суковатых
с Максимом Виторганом
, «Подводник» Александра Назарова
с Алёной Бабенко
, Дмитрием Куличковым
и Сергеем Епишевым
, «Обмен» Аксиньи Гог
с Фёдором Лавровым
, «Интервью» Ивана Соснина
с Алексеем Серебряковым
, Мариной Васильевой
и Юлией Ауг
, «Формат бабочки» Любови Князевой
с Кириллом Кяро
и «Болванка» Никиты Власова
со Светланой Камыниной
.
Ангелина Миримская
и Ольга Макеева
сыграли сразу в двух конкурсных короткометражках – «Папина дочка» Евгения Чубарова
и «023й Париж-Москва» Милаславы Выборных
. Миримская также исполнила одну из главных ролей в режиссёрском дебюте Григория Калинина
и Алексея Ильина «Марина»
. Кроме неё в фильме сыграли сам Ильин и Анна Слю
. Полина Лиске
в своей работе Blink
собрала интернациональный актёрский состав – Джордан Роуз Фрай
, Петара Зекавицу
и Мириам Сехон
. Свой режиссёрский дебют «Умри, Джульетта»
представит чемпион мира и призёр Олимпийских игр по танцам на льду Максим Шабалин
, в первой своей работе в главной роли он снял жену, актрису Ирину Гринёву
.
Кроме того, в программу вошли Memorio Вадима Гордта
, S Ильи Шерстобитова
, Terra Incognita
и «Белым по черному» Антона Мамыкина
, «Взлёт» Евгения Ковальски
, «Горнист и барабанщица» Ильи Тихановича
, «Дипломная работа» Рихарда Ромуша
, «Дичь» Ирины Ходюш
, «Женщина» Анны Зайцевой
, «Инкогнито» Максима Рожкова
, «Как это понимать» Василисы Бренковой
и Надии Крутько
, «Караул» Раула Гейдарова
, «Купить кукольный домик» Максима Кулькова
, «Курс позитивного мышления» Даши Вировой
, «Манифест» Тихона Пендюрина
и Даниила Зинченко
, «Ограбление по тарифу» Андрея Булатова
, «Отражение» Никиты Чванова
, «Порошок, уходи!» Саши Потаповой
, «Привет, оружие» Елены Нодель
, «Прощай, Амстердам» Натальи Шинелевой
, «Счастье в форме бедности» Айгуль Шамсутдиновой
, «Фактауэр» Виталия Дудника
, «Честное слово» Полины Торшиловой
и «Эфир» Дарьи Свириденко
.
Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза. Помимо конкурсной программы в рамках «Короче» зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные секции, участники которых будут объявлены позже.