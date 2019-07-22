Евгений Цыганов спасает от маньяка британского медиума

Кино-театр.ру
представляет первый трейлер психологического триллера-кинокомикса «Девятая»
режиссера Николая Хомерики
(«Ледокол»
).
Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.
Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов
, Дэйзи Хэд
, Мария Скуратова
, Дмитрий Лысенков
, Юрий Колокольников
, Анна Христич
, Игорь Грабузов
и другие. Среди продюсеров значатся Александр Роднянский
и Сергей Мелькумов
.
В российский прокат «Девятая»
выйдет 7 ноября 2019 года.