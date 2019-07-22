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Евгений Цыганов спасает от маньяка британского медиума

22 июля
2019 год

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22 июля 2019
Кино-театр.ру представляет первый трейлер психологического триллера-кинокомикса «Девятая» режиссера Николая Хомерики («Ледокол»).


Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.

Евгений Цыганов спасает от маньяка британского медиума

Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Мария Скуратова, Дмитрий Лысенков, Юрий Колокольников, Анна Христич, Игорь Грабузов и другие. Среди продюсеров значатся Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

В российский прокат «Девятая» выйдет 7 ноября 2019 года.
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Евгений Цыганов спасает от маньяка британского медиума фотографии
Евгений Цыганов спасает от маньяка британского медиума фотографии
Евгений Цыганов спасает от маньяка британского медиума фотографии
Евгений Цыганов спасает от маньяка британского медиума фотографии
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