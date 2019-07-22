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Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернутся к взлому замков

22 июля
2019 год

Новости кино >>
22 июля 2019
В Москве стартовали съёмки десятисерийного продолжения остросюжетной комедии «Динозавр»«Динозавр 2». В центре сюжета нового сезона – «медвежатник» Семён Бабушкин по прозвищу Бриллиант и его верный друг Дмитрий Крылов, более известный как Басня, роли которых исполнят Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный. Компанию им составят Валерий Баринов, Михаил Жигалов, Галина Петрова, Александр Олешко, Евгений Миллер, Анна Васильева и австрийский актёр Вольфганг Черни. Съёмки, помимо Москвы, также пройдут в Суздале и Владимире, уточняет пресс-служба телеканала НТВ.

По словам режиссёра-постановщика Олега Компасова, «продолжение картины будет ещё более непредсказуемым, с ещё более неожиданными поворотами сюжета. Наши герои откроются зрителям с новых сторон, чтобы зрители могли насладиться всеми гранями таланта наших замечательных актёров».

Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернутся к взлому замков
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

В новом сезоне Бабушкин (Смирнов), купив загородный дом, занимается любимым делом – ловит рыбу. Ему предлагают стать консультантом СК, но он отказывается: одно дело спасать внучку и сына, а другое – работать на «систему». Но вот ему звонит Басня (Панкратов-Чёрный) и говорит, что есть «заказ»: с помощью отмычек он открывает железную дверь со сложным замком. Бабушкин вновь взялся за старое? Нет! Вместе с Басней они открыли свою фирму по вскрытию дверей, но спокойная жизнь им только снится, и герои попадают в новый круговорот приключений.

«Съёмки только начались, но точно могу сказать, что Бабушкин изменится, потому что он теперь свободный человек, у которого есть работа и семья. Но ему всё-таки пригодятся старые навыки и профессиональные способности, потому что они с Басней откроют свою фирму по вскрытию замков. Они будут помогать людям – замок сломался, а они его взламывают. У нас прекрасные отношения с Александром Панкратовым-Чёрным, мы с ним старые друзья. Мы уважаем друг друга, ценим, и, как мне кажется, работаем без всяких проблем», – рассказал Андрей Смирнов.
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Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернутся к взлому замков фотографии
Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернутся к взлому замков фотографии
Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный вернутся к взлому замков фотографии
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