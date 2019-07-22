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Опубликованы первые кадры со съёмок картины Алексея Учителя «47»

22 июля
2019 год

Новости кино >>
22 июля 2019
В сети появились первые кадры со съёмок картины Алексея Учителя «47».

Согласно пресс-службе компании «Экспоконтент», съёмки фильма будут проходить в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. Главные роли исполняют Евгений Цыганов и Надежда Калеганова. Также в картине играют Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак, Илья Дель, Михаил Тройник и другие актёры. Одну из ролей исполнит дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд – Мария.

Опубликованы первые кадры со съёмок картины Алексея Учителя «47»
фото: Пресс-служба компании «Экспоконтент»

Проект был презентован на питчинге Фонда кино в 2017-м. Тогда Учитель называл ленту «роуд-муви с мелодраматическим акцентом». При этом в фильме не будет актёра, исполняющего роль Виктора Цоя. Действие будет происходить в автобусе. Главным героем станет водитель, который сбил лидера группы «Кино» и доставил его тело в Ленинград.

Оператором выступает Юрий Клименко, работавший с режиссёром почти на всех его предыдущих картинах. На питчинге в Фонде кино сообщалось, что бюджет ленты составляет 150 млн рублей, у Фонда запрашивалось 100 млн, однако точная сумма господдержки не называлась. Помимо государственной структуры новый фильм Учителя поддерживает онлайн-кинотеатр OKKO.
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Опубликованы первые кадры со съёмок картины Алексея Учителя «47» фотографии
Опубликованы первые кадры со съёмок картины Алексея Учителя «47» фотографии
Опубликованы первые кадры со съёмок картины Алексея Учителя «47» фотографии
Опубликованы первые кадры со съёмок картины Алексея Учителя «47» фотографии
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