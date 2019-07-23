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Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам фильма про овчарку Пальму

23 июля
2019 год

Новости кино >>
23 июля 2019
Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам дебютного полнометражного фильма «Пальма». Сценарий основан на реальных событиях, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в московском аэропорту собака несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.

Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам фильма про овчарку Пальму
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Согласно пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа», ответственной за производство картины, главные роли в семейной драме играют Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник и другие актёры. Для исполнительницы Пальмы – семилетней овчарки Лилии – это первая главная роль в большом кино. Лента снимается при поддержке Министерства культуры РФ.

«Для меня "Пальма" – история про то, как все помогали собаке, а в итоге именно собака помогла всем и объединила семью, – рассказывает Александр Домогаров. – Пальма столкнулась с несправедливостью и предательством, но всё равно продолжала ждать своего хозяина. Наверное, ничего нового о преданности животных сказать уже невозможно, но наш фильм – повод для каждого из нас лишний раз задуматься о собственной жизни, о том, что ценно и важно. Этой историей я живу уже полтора года. А началось всё с того, что я увидел у отца на странице в Фейсбуке статью про Пальму, которая меня очень впечатлила. Ещё подумал, что такое кино я хотел бы делать. А через несколько дней встретился с продюсерами "Марс Медиа", которые спросили, а что бы я сам хотел снять? Это было неожиданно, вот я идею про Пальму и предложил. Так всё и завертелось».

Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам фильма про овчарку Пальму
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

По словам Виктора Добронравова, играющего роль пилота гражданской авиации, «сценарий "Пальмы" очень светлый, добрый. Признаюсь, до того, как его прочитать, я не знал ничего про Пальму. А потом уже выяснил много интересного, поскольку моя соседка по лестничной площадке, кинолог, знает эту историю из первых рук. На мой взгляд, в нашей истории, где есть и дети, и животные в кадре, которые всегда подкупают и вызывают слезу, в меру запрещённых приёмов и соблюдена грань. И "Пальма" – это не русский Хатико, это не просто история хозяина и собаки. Она гораздо сложнее и глубже – это история мальчика и собаки, хозяина и собаки, отца и сына».

Это уже вторая картина, основанная на истории Пальмы. В 1989 году на экраны вышел фильм «На привязи у взлётной полосы» Владимира Хмельницкого, где собаку звали Найда.
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фильмы
На привязи у взлетной полосыПальма

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Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам фильма про овчарку Пальму фотографии
Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам фильма про овчарку Пальму фотографии
Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам фильма про овчарку Пальму фотографии
Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам фильма про овчарку Пальму фотографии
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