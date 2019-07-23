Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам фильма про овчарку Пальму

Александр Домогаров-младший приступил к съёмкам дебютного полнометражного фильма «Пальма». Сценарий основан на реальных событиях, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в московском аэропорту собака несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.
«Для меня "Пальма" – история про то, как все помогали собаке, а в итоге именно собака помогла всем и объединила семью, – рассказывает Александр Домогаров. – Пальма столкнулась с несправедливостью и предательством, но всё равно продолжала ждать своего хозяина. Наверное, ничего нового о преданности животных сказать уже невозможно, но наш фильм – повод для каждого из нас лишний раз задуматься о собственной жизни, о том, что ценно и важно. Этой историей я живу уже полтора года. А началось всё с того, что я увидел у отца на странице в Фейсбуке статью про Пальму, которая меня очень впечатлила. Ещё подумал, что такое кино я хотел бы делать. А через несколько дней встретился с продюсерами "Марс Медиа", которые спросили, а что бы я сам хотел снять? Это было неожиданно, вот я идею про Пальму и предложил. Так всё и завертелось».
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
По словам Виктора Добронравова, играющего роль пилота гражданской авиации, «сценарий "Пальмы" очень светлый, добрый. Признаюсь, до того, как его прочитать, я не знал ничего про Пальму. А потом уже выяснил много интересного, поскольку моя соседка по лестничной площадке, кинолог, знает эту историю из первых рук. На мой взгляд, в нашей истории, где есть и дети, и животные в кадре, которые всегда подкупают и вызывают слезу, в меру запрещённых приёмов и соблюдена грань. И "Пальма" – это не русский Хатико, это не просто история хозяина и собаки. Она гораздо сложнее и глубже – это история мальчика и собаки, хозяина и собаки, отца и сына».