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Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли

23 июля
2019 год

Новости кино >>
23 июля 2019
В Москве завершились съёмки гангстерской комедии Петра Буслова «БУМЕРанг», которая выйдет в прокат в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Русский Север», отвечающей за производство фильма вместе с Actober Films.

Финальный съёмочный день прошёл на двух объектах. Сначала снимали в аптеке, сетью которых по сюжету владеет главный герой Эдик в исполнении Дмитрия Нагиева. Завершились съёмки в популярном ресторане Москвы – здесь снималась одна из самых драматичных и в то же время смешных сцен в фильме. На площадке были задействованы, помимо Нагиева, Тимофей Трибунцев, Елена Север, Валерия Сушина и известная соул-джаз группа «Эми Питерс» с ирландскими, южнофариканскими и индийскими корнями.

Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русский Север»

В картине также заняты Владимир Сычёв, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Анна Уколова, Артём Бобцов, Константин Мурзенко, Клим Шипенко, Павел Ворожцов, Роман Попов, Борис Зверев, Антон Лапенко, Юлия Шиферштейн, Максим Коновалов, Семён Слепаков и Денис Лебедев.

Создатели фильма приступают к следующему этапу работы – монтажно-тонировочному периоду. Уже назначены встречи и в ближайшее время пройдут переговоры с дистрибьюторами. С первыми материалами киноленты профессионалы смогут ознакомиться на одном из ближайших кинорынков.
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Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли фотографии
Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли фотографии
Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли фотографии
Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли фотографии
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