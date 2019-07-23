Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли

В Москве завершились съёмки гангстерской комедии Петра Буслова «БУМЕРанг», которая выйдет в прокат в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Русский Север», отвечающей за производство фильма вместе с Actober Films.
Финальный съёмочный день прошёл на двух объектах. Сначала снимали в аптеке, сетью которых по сюжету владеет главный герой Эдик в исполнении Дмитрия Нагиева. Завершились съёмки в популярном ресторане Москвы – здесь снималась одна из самых драматичных и в то же время смешных сцен в фильме. На площадке были задействованы, помимо Нагиева, Тимофей Трибунцев, Елена Север, Валерия Сушина и известная соул-джаз группа «Эми Питерс» с ирландскими, южнофариканскими и индийскими корнями.
Создатели фильма приступают к следующему этапу работы – монтажно-тонировочному периоду. Уже назначены встречи и в ближайшее время пройдут переговоры с дистрибьюторами. С первыми материалами киноленты профессионалы смогут ознакомиться на одном из ближайших кинорынков.