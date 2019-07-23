Ридли Скотт проведёт «Последнюю дуэль» между Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном

Ридли Скотт
адаптирует для кино исторический роман Эрика Джейгера «Последняя дуэль: Правдивая история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции»
, уверяет Deadline
.
Сценарий для «Последней дуэли»
(The Last Duel), чьё действие развернётся во Франции ХIV века, напишут Бен Аффлек
, Мэтт Дэймон
и Николь Холофценер
(«Сможете ли вы меня простить?»
).
Аффлеку и Дэймону, работающим вместе со времён «Поля мечты»
, предстоит воплотить на экране двух друзей-рыцарей Жана де Карружа и Жака Ле Гри, чья дружба прекратилась после того, как Ле Гри изнасиловал красивую и молодую жену де Карружа. В результате король Франции Карл VI отдал приказ о проведении судебного поединка с целью поставить точки в этом деле.
Примечательно, что Ридли Скотт дебютировал в 1977-м «Дуэлянтами»
, основанными на повести Джозефа Конрада «Дуэль»
.