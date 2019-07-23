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Ридли Скотт проведёт «Последнюю дуэль» между Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном

23 июля
2019 год

Новости кино >>
23 июля 2019
Ридли Скотт адаптирует для кино исторический роман Эрика Джейгера «Последняя дуэль: Правдивая история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции», уверяет Deadline.

Сценарий для «Последней дуэли» (The Last Duel), чьё действие развернётся во Франции ХIV века, напишут Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Николь Холофценер («Сможете ли вы меня простить?»).


Аффлеку и Дэймону, работающим вместе со времён «Поля мечты», предстоит воплотить на экране двух друзей-рыцарей Жана де Карружа и Жака Ле Гри, чья дружба прекратилась после того, как Ле Гри изнасиловал красивую и молодую жену де Карружа. В результате король Франции Карл VI отдал приказ о проведении судебного поединка с целью поставить точки в этом деле.

Примечательно, что Ридли Скотт дебютировал в 1977-м «Дуэлянтами», основанными на повести Джозефа Конрада «Дуэль».
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Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
«Последняя дуэль: Правдивая история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции»
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