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Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд»

23 июля
2019 год

Новости кино >>
23 июля 2019
К актёрскому составу романтической сказки «Лёд 2» с Александром Петровым, Аглаей Тарасовой и Марией Ароновой в главных ролях присоединились Надежда Михалкова и Юлия Хлынина. Съёмки картины Жоры Крыжовникова, начавшиеся весной на озере Байкал, продолжаются в Москве. Премьера запланирована на 14 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг».

Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд»
фото: Пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг»

«Я всегда очень радуюсь, когда в нашей стране снимают качественные фильмы, которые становятся любимыми миллионами зрителей. Чем успешнее такие картины в прокате, тем выше вероятность того, что профессионально сделанных крутых фильмов будет больше. "Лёд" я посмотрела не один раз – моя дочь Нина очень любит фигурное катание! Надеюсь, что и продолжение с моим участием она будет смотреть с таким же удовольствием. А ещё над картиной работает замечательная команда с прекрасным вкусом. Я очень уважительно отношусь к этим людям, и поэтому с нетерпением ждала начала съёмок», – рассказала Надежда Михалкова.

По словам Юлии Хлыниной, для неё «"Лёд 2" – это история про любовь, про близость и взаимоотношения. Проект привлёк режиссёром – я очень ценю и творчество, и подход Жоры Крыжовникова к артистам и материалу, поэтому было интересно пойти за ним в другой жанр, и думаю, тему картины он сможет раскрыть, как никто другой. Я также рада стать частью команды фильма и благодарна за возможность играть в паре с Сашей Петровым, он замечательный партнёр. Что касается моей героини, это серьезный решительный персонаж, мне кажется, это антипод героини Аглаи Тарасовой, по характеру она острее и жёстче, но при этом с душой».

Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд»
фото: Пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг»

«Когда я узнал, что Жора Крыжовников, самый современный и актуальный, на мой взгляд, режиссёр, согласился снимать "Лёд 2", да ещё и в соавторстве с Александром Андрющенко и Андреем Золотарёвым пишет сценарий, я буквально запрыгал от счастья. В результате, как мне кажется, получился лучший сценарий для большого зрительского кино из всех, что я когда-либо читал. Я был под сильнейшим впечатлением, долго приходил в себя. Некоторые сцены я даже не мог читать вслух! Одним словом, отреагировал я примерно как Кит Харингтон на читке последнего эпизода "Игры престолов"», – поделился своими впечатлениями Александр Петров.

«Участие в продолжении этого проекта для меня – очень волнительно, ведь всегда немного страшно, когда уже со своим сложившимся персонажем приходишь к новому режиссёру. Но с другой стороны, это заманчивый опыт, и меня поддерживает фантастически сильная команда: и наша группа, и актёры, в числе которых Саша Петров, с которым мне всегда очень радостно работать. Мне кажется, "Лёд" так полюбился зрителям и за трогательный сюжет, и за хорошее музыкальное решение фильма, но самое главное – это то кино, которое можно смотреть всей семьёй, которое может объединять. Продолжение фильма – это сердечная и нежная история, будут моменты, во время которых близким людям захочется обняться и подумать о ценностях, о том, что значат для нас дети, правильно ли мы порой с ними поступаем. Моя героиня попадет в очень непривычную для себя ситуацию и зрители увидят в ней совсем новые качества, а героя Саши Петрова ждёт серьёзная
жизненная проверка», – рассказала Мария Аронова.
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Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд» фотографии
Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд» фотографии
Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд» фотографии
Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд» фотографии
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