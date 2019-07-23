В новом сезоне ТНТ покажет комедийные сериалы «Жуки», «Полярный-17» и «Триада»

На площадке ТНТ в Парке 300-летия Санкт-Петербурга звёзды телеканала рассказали о главных премьерах сезона. Уже очень скоро зрители увидят классический ситком «Жуки», комедийный сериал «Полярный-17» и аморальную комедию о морали «Триада».
Согласно пресс-службе ТНТ, 16-серийные «Жуки» поведают о Никите, Дэне и Артемии, которые разработали уникальное приложение для смартфонов, вот-вот продадут его и осуществят все свои мечты. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета. В сериале сыграют Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Игорь Верник, Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Вадим Дубровин.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
«Триада» с Борисом Дергачёвым, Дарьей Мороз, Любовью Аксёновой, Анастасией Калашниковой, Лаурой Пицхелаури и Александром Пташенчуком поведает про честного мужчину и трёх его беременных женщин. По сюжету главный герой не может завести ребёнка и подумывает уйти от жены к любовнице. По совету друга он должен переспать с третьей женщиной. Если после этого Толик не будет испытывать угрызений совести перед женой, то может смело её бросать. Через некоторое время случайная связь сообщает, что беременна. Тут же и любовница приготовила Толику сюрприз — положительный тест на беременность. Ну и жена ликует: случилось чудо, которого они ждали целых пять лет.
В комедийном сериале «Полярный-17» заняты Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Екатерина Шпица, Виктор Бычков и Владимир Епифанцев. В эпицентре событий – бывший авторитет Витя-Мясник, забывший пароль от счёта, на котором хранится общак, и пускающийся в бега. Судьба заносит его в северный городок Полярный-17, где время остановилось и по-прежнему царят его родные лихие 90-е.