Стартовали съёмки мелодрамы «Вера»

анонс

В новом сезоне ТНТ покажет комедийные сериалы «Жуки», «Полярный-17» и «Триада»

Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд»

Ридли Скотт проведёт «Последнюю дуэль» между Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном

23 июля

Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли

Гангстерская комедия выйдет в прокат в 2020 году.