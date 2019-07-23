Стартовали съёмки мелодрамы «Вера»

По сюжету успешная и самоуверенная телеведущая Вера (Такшина) работает в паре с импозантным Валентином (Карасёв). Вера решает, что он – идеальный кандидат в мужья, и добивается его расположения. У них начинается серьёзный роман, дело идёт к свадьбе. Бывшая возлюбленная Валентина актриса Светлана (Лоза) не готова смириться с расставанием и решает бороться за своё счастье. Она приходит на шоу и в прямом эфире рассказывает Вере, что их любовь не прошла после расставания. Вера чувствует себя обманутой в своих ожиданиях, ведь она уже считала Валентина своим. Она отправляется в отпуск, чтобы прийти в себя, и знакомится с изобретателем Николаем (Колганов). Мужчина разведён, его бывшая жена Надя (Елена Дудина) с дочкой уехала в Москву, устав ждать, пока изобретения мужа получат грант. Она не хочет больше жить с неудачником. Вера и Николай сразу понимают, что их встреча – знак судьбы, но он неожиданно пропадает без вести. Зато снова появляется Валентин, который опять свободен.
По словам режиссёра Дениса Елеонского, «фильм состоит из трёх новелл о трёх женских судьбах, тесно переплетённых между собой. Вера, которая не верит в любовь, Надежда, которая не надеется, что в её жизни что-то поменяется к лучшему, и Светлана, путь которой к личному счастью оказывается непростым. Сами того не подозревая, они влияют на судьбу друг друга, и все кардинально меняют свои представления о любви в финале картины».
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Моя героиня сама пробивала себе дорогу в жизни, это сделало её жёсткой. Но какими бы мы ни казались с виду, внутри самой прагматичной женщины всё равно есть добро, нежность, любовь. Наш фильм – как раз история о том, как мы меняемся. Как мы меняем свои взгляды, идеалы, цели – потому что жизнь не может идти по плану, и не нужно бояться изменений, наоборот, к ним нужно стремиться», – рассказала Юлия Такшина.
Героиня Евгении Лозы – «закрытая женщина, которая всё время меняет маски. Ей трудно быть искренней и довериться другому, даже любимому, человеку. Она умеет держать лицо в любой ситуации. Она – звезда. Что делает её одинокой. Я старалась сделать собирательный образ, ориентируясь на звёзд нашего отечественного кино. Спасло мою Светлану то, что она всё-таки позволила себе сбросить все маски и поддаться искреннему чувству».
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Мой герой борется за любовь единственной женщины, которая ему по-настоящему дорога. Когда она его отталкивает, он совершает ошибку, начав роман с другой. Но Валентин из тех мужчин, которые никогда не отказываются от женщины, которую любят. Он – сильный человек, и, как все сильные люди, в личной жизни тихий и скромный», – поведал о своём персонаже Артём Карасёв.
Съёмки проходили в Москве и Таганроге: там отдыхала героиня Такшиной. Это первая совместная работа Евгении Лозы и Юлии Такшиной, а первой их совместной сценой стала драка в прямом эфире.