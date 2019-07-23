Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовали съёмки мелодрамы «Вера»

23 июля
2019 год

Новости кино >>
23 июля 2019
Денис Елеонский приступил к съёмкам четырёхсерийной остросюжетной мелодрамы «Вера» с Юлией Такшиной, Артёмом Карасёвым, Владимиром Колгановым и Евгенией Лозой, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Стартовали съёмки мелодрамы «Вера»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету успешная и самоуверенная телеведущая Вера (Такшина) работает в паре с импозантным Валентином (Карасёв). Вера решает, что он – идеальный кандидат в мужья, и добивается его расположения. У них начинается серьёзный роман, дело идёт к свадьбе. Бывшая возлюбленная Валентина актриса Светлана (Лоза) не готова смириться с расставанием и решает бороться за своё счастье. Она приходит на шоу и в прямом эфире рассказывает Вере, что их любовь не прошла после расставания. Вера чувствует себя обманутой в своих ожиданиях, ведь она уже считала Валентина своим. Она отправляется в отпуск, чтобы прийти в себя, и знакомится с изобретателем Николаем (Колганов). Мужчина разведён, его бывшая жена Надя (Елена Дудина) с дочкой уехала в Москву, устав ждать, пока изобретения мужа получат грант. Она не хочет больше жить с неудачником. Вера и Николай сразу понимают, что их встреча – знак судьбы, но он неожиданно пропадает без вести. Зато снова появляется Валентин, который опять свободен.

По словам режиссёра Дениса Елеонского, «фильм состоит из трёх новелл о трёх женских судьбах, тесно переплетённых между собой. Вера, которая не верит в любовь, Надежда, которая не надеется, что в её жизни что-то поменяется к лучшему, и Светлана, путь которой к личному счастью оказывается непростым. Сами того не подозревая, они влияют на судьбу друг друга, и все кардинально меняют свои представления о любви в финале картины».

Юлия Такшина
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Моя героиня сама пробивала себе дорогу в жизни, это сделало её жёсткой. Но какими бы мы ни казались с виду, внутри самой прагматичной женщины всё равно есть добро, нежность, любовь. Наш фильм – как раз история о том, как мы меняемся. Как мы меняем свои взгляды, идеалы, цели – потому что жизнь не может идти по плану, и не нужно бояться изменений, наоборот, к ним нужно стремиться», – рассказала Юлия Такшина.

Героиня Евгении Лозы – «закрытая женщина, которая всё время меняет маски. Ей трудно быть искренней и довериться другому, даже любимому, человеку. Она умеет держать лицо в любой ситуации. Она – звезда. Что делает её одинокой. Я старалась сделать собирательный образ, ориентируясь на звёзд нашего отечественного кино. Спасло мою Светлану то, что она всё-таки позволила себе сбросить все маски и поддаться искреннему чувству».

Евгения Лоза
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Мой герой борется за любовь единственной женщины, которая ему по-настоящему дорога. Когда она его отталкивает, он совершает ошибку, начав роман с другой. Но Валентин из тех мужчин, которые никогда не отказываются от женщины, которую любят. Он – сильный человек, и, как все сильные люди, в личной жизни тихий и скромный», – поведал о своём персонаже Артём Карасёв.

Съёмки проходили в Москве и Таганроге: там отдыхала героиня Такшиной. Это первая совместная работа Евгении Лозы и Юлии Такшиной, а первой их совместной сценой стала драка в прямом эфире.
версия для печати
Ссылки по теме
Евгения Лоза: «Мудрость чаще присуща женщине, но мужская мудрость нам всем очень нужна»
Юлия Такшина: «Каждая сцена это – эмоциональный надрыв, бесконечные слёзы, истерики!»
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Елена ДудинаДенис ЕлеонскийАртём КарасевВладимир КолгановЕвгения ЛозаЮлия Такшина

фотографии >>
Стартовали съёмки мелодрамы «Вера» фотографии
Стартовали съёмки мелодрамы «Вера» фотографии
Стартовали съёмки мелодрамы «Вера» фотографии
Стартовали съёмки мелодрамы «Вера» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Денис Кмит
21 июля ушёл из жизни актёр Денис Кмит.
Владимир Салимов
20 июля ушёл из жизни художник-постановщик Владимир Салимов.
Августин Милованов
19 июля ушёл из жизни актёр Августин Милованов.

День рождения >>

Алиса Богарт
Никита Зверев
Дарья Иванова
Александр Кайдановский
Мария Луговая
Александр Олешко
Екатерина Решетникова
Евгений Ткачук
Тамара Яндиева
Гётц Георге
Дэниэл Рэдклифф
Пол Уэсли
Кэтрин Хан
Вуди Харрельсон
Филип Сеймур Хоффман
Эмиль Яннингс
все родившиеся 23 июля >>

Афиша кино >>

Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, экранизация
Бельгия, Франция, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Офелия
драма, исторический фильм, мелодрама
Великобритания, США, 2018
Робот 2.0
научная фантастика, триллер
Индия, 2018
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Материнский инстинкт
драма, триллер
Бельгия, Франция, 2018
Мой друг робот
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Бельгия, 2016
Некромант
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2018
Обворожительная планета
фарс
Россия, 2018
Паваротти
биография, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен