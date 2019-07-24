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Егор Корешков, Юрий Колокольников и Елена Подкаминская поселились в Едином Государстве будущего

24 июля
2019 год

Новости кино >>
24 июля 2019
Кино-театр.ру представляет видео со съёмок российского научно-фантастического фильма «Мы» - экранизации одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина. Режиссёром проекта выступил Гамлет Дульян («Смысл жизни»), для которого эта лента стала дебютной в полнометражном кино.


По сюжету после Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. А ещё ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле - Единое Государство.

Егор Корешков, Юрий Колокольников и Елена Подкаминская поселились в Едином Государстве будущего

Главные роли в картине сыграли Егор Корешков (Д-503), Юрий Колокольников, Елена Подкаминская (И-330), Филипп Янковский (С-4711), Дмитрий Чеботарёв (Р-13), Софья Донианц (О-90), Александра Ильвес, Марьяна Спивак и другие. Над сценарием работал Александр Талал, обязанности продюсеров исполняли Сарик и Гевонд Андреасяны.

На больших экранах «Мы» появится осенью 2020.
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Егор Корешков, Юрий Колокольников и Елена Подкаминская поселились в Едином Государстве будущего фотографии
Егор Корешков, Юрий Колокольников и Елена Подкаминская поселились в Едином Государстве будущего фотографии
Егор Корешков, Юрий Колокольников и Елена Подкаминская поселились в Едином Государстве будущего фотографии
Егор Корешков, Юрий Колокольников и Елена Подкаминская поселились в Едином Государстве будущего фотографии
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