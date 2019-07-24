Егор Корешков, Юрий Колокольников и Елена Подкаминская поселились в Едином Государстве будущего

Кино-театр.ру
представляет видео со съёмок российского научно-фантастического фильма «Мы»
- экранизации одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина
. Режиссёром проекта выступил Гамлет Дульян
(«Смысл жизни»
), для которого эта лента стала дебютной в полнометражном кино.
По сюжету после Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. А ещё ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле - Единое Государство.
Главные роли в картине сыграли Егор Корешков
(Д-503), Юрий Колокольников
, Елена Подкаминская
(И-330), Филипп Янковский
(С-4711), Дмитрий Чеботарёв
(Р-13), Софья Донианц
(О-90), Александра Ильвес
, Марьяна Спивак
и другие. Над сценарием работал Александр Талал
, обязанности продюсеров исполняли Сарик
и Гевонд Андреасяны
.
На больших экранах «Мы»
появится осенью 2020.