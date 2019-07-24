ревью

«Ледяной»: Театр одного Шэннона

Егор Корешков, Юрий Колокольников и Елена Подкаминская поселились в Едином Государстве будущего

Видео со съемок экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина.

В новом сезоне ТНТ покажет комедийные сериалы «Жуки», «Полярный-17» и «Триада»

Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд»

Новости кино

Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли

Гангстерская комедия выйдет в прокат в 2020 году.