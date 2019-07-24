Зоряна Марченко и Янина Студилина стали сёстрами

Зрителям поведают о родных сёстрах с абсолютно разными характерами и судьбами. Маша Жукова (Марченко) с детства знает: любовь нужно заслужить. Может быть, есть люди, которым любовь даётся просто так – например, её младшая сестра Лялька (Студилина): красотка, артистка, сердцеедка и любимица родителей. Но Маша привыкла довольствоваться малым. Она и предположить не может, что однажды на неё обратит внимание тот, о ком она грезит по ночам, – красавец и звезда мотоспорта Олег Томилин (Гаврилов). И вот, когда судьба наконец лучезарно улыбается Маше, в её жизни вдруг начинается черная полоса. Беды и неприятности, одна подозрительнее другой, идут чередой, и весь этот ад заканчивается трагедией.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
«Моя героиня Тина – пиарщица в компании Олега. Она стремится взять в свои руки дела по управлению и, дабы не терять зря времени, также пытается захомутать начальника, – рассказывает Екатерина Гулякова. – Каких бы героев мы не воплощали – положительных или отрицательных – в любом случае мы играем людей. А у каждого из нас есть как светлая сторона, так и тёмная. Нет хороших и плохих, мы все проживаем себя в каких-то обстоятельствах. И в зависимости от ситуации, проявляются те или иные черты, которые есть у каждого человека».
За визуальную составляющую «Возвращения» отвечает оператор-постановщик Анатолий Сахно. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимаются компании «Фильмстрим» и Vileton Films. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.