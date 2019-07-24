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Зоряна Марченко и Янина Студилина стали сёстрами

24 июля
2019 год

Новости кино >>
24 июля 2019
В Киеве идут съёмки восьмисерийной мелодрамы Мирослава Малича «Возвращение», в которой снимаются Зоряна Марченко, Михаил Гаврилов, Янина Студилина, Анатолий Котенев, Екатерина Гулякова, Ольга Сумская, Александр Наумов, Борис Георгиевский, Инна Капинос, Александр Кобзарь, Анастасия Цымбалару, Павел Москаль, Алексей Нагрудный, Олег Савкин и другие актёры. Об этом сообщает пресс-служба канала «Украина».

Зрителям поведают о родных сёстрах с абсолютно разными характерами и судьбами. Маша Жукова (Марченко) с детства знает: любовь нужно заслужить. Может быть, есть люди, которым любовь даётся просто так – например, её младшая сестра Лялька (Студилина): красотка, артистка, сердцеедка и любимица родителей. Но Маша привыкла довольствоваться малым. Она и предположить не может, что однажды на неё обратит внимание тот, о ком она грезит по ночам, – красавец и звезда мотоспорта Олег Томилин (Гаврилов). И вот, когда судьба наконец лучезарно улыбается Маше, в её жизни вдруг начинается черная полоса. Беды и неприятности, одна подозрительнее другой, идут чередой, и весь этот ад заканчивается трагедией.

Зоряна Марченко и Янина Студилина стали сёстрами
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

«Моя героиня Тина – пиарщица в компании Олега. Она стремится взять в свои руки дела по управлению и, дабы не терять зря времени, также пытается захомутать начальника, – рассказывает Екатерина Гулякова. – Каких бы героев мы не воплощали – положительных или отрицательных – в любом случае мы играем людей. А у каждого из нас есть как светлая сторона, так и тёмная. Нет хороших и плохих, мы все проживаем себя в каких-то обстоятельствах. И в зависимости от ситуации, проявляются те или иные черты, которые есть у каждого человека».

За визуальную составляющую «Возвращения» отвечает оператор-постановщик Анатолий Сахно. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимаются компании «Фильмстрим» и Vileton Films. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
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Зоряна Марченко и Янина Студилина стали сёстрами фотографии
Зоряна Марченко и Янина Студилина стали сёстрами фотографии
Зоряна Марченко и Янина Студилина стали сёстрами фотографии
Зоряна Марченко и Янина Студилина стали сёстрами фотографии
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