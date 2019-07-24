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Юбилей Дженнифер Лопес

24 июля
2019 год

Новости кино >>
24 июля 2019
Сегодня, 24 июля, исполнилось 50 лет популярной латиноамериканской актрисе, певице, танцовщице, модельеру, продюсеру и бизнесвумен Дженнифер Лопес. Звезда выступит с концертами в Москве и Санкт-Петербурге 4 и 5 августа.

Юбилей Дженнифер Лопес
фото: cfda.com

Дженнифер Линн Лопес родилась 24 июля 1969 года в нью-йоркском боро Бронкс в семье выходца из Пуэрто-Рико. Будучи ребёнком, участвовала в постановках в детском музыкальном театре. Дочь компьютерщика и воспитательницы детского сада, Джей Ло всегда хотела стать актрисой. Она начала сценическую карьеру танцовщицей в мюзиклах — некоторую известность ей принесли тур по Европе «Золотые мюзиклы Бродвея» и тур по Японии «Синхронность» — а также в музыкальных видеофильмах.

В кино дебютировала в 16 лет, сыграв Майру в драме «Моя маленькая девочка». Затем последовали роли в сериалах «В живом цвете», «Южный Централ», «Второй шанс», «Отель Малибу» и «Крушение рейса 7», после чего актрису, наконец, пригласили в Голливуд. В 1995-м вышли сразу две картины с её участием — «Денежный поезд» и «Моя семья».

Юбилей Дженнифер Лопес
фото: кадр из фильма «Анаконда»

На счету Дженнифер более 30 ролей в кино и на телевидении. Она снималась у таких режиссёров, как Фрэнсис Форд Коппола («Джек»), Боб Рафелсон («Кровь и вино»), Грегори Нава («Селена», «Город на границе»), Луис Льоса («Анаконда»), Оливер Стоун («Поворот»), Стивен Содерберг («Вне поля зрения»), Тарсем Синх («Клетка»), Майкл Эптид («С меня хватит!»), Уэйн Вонг («Госпожа горничная»), Мартин Брест («Джильи»), Кевин Смит («Девушка из Джерси»), Лассе Халльстром («Незаконченная жизнь») и другие. Актриса также подарила свой голос персонажам мультфильмов «Муравей Антц», «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», «Дом» и «Ледниковый период: Столкновение неизбежно».

Дебютный музыкальный альбом Дженнифер Лопес вышел в 1999-м. Обладательница 45 наград, среди которых девять премий MTV и шесть призов Teen Choice Awards. 12 сентября на российские экраны выйдет криминальная трагикомедия «Стриптизёрши» с её участием.
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Юбилей Дженнифер Лопес фотографии
Юбилей Дженнифер Лопес фотографии
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