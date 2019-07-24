Юбилей Дженнифер Лопес

Сегодня, 24 июля, исполнилось 50 лет популярной латиноамериканской актрисе, певице, танцовщице, модельеру, продюсеру и бизнесвумен Дженнифер Лопес. Звезда выступит с концертами в Москве и Санкт-Петербурге 4 и 5 августа.
Дженнифер Линн Лопес родилась 24 июля 1969 года в нью-йоркском боро Бронкс в семье выходца из Пуэрто-Рико. Будучи ребёнком, участвовала в постановках в детском музыкальном театре. Дочь компьютерщика и воспитательницы детского сада, Джей Ло всегда хотела стать актрисой. Она начала сценическую карьеру танцовщицей в мюзиклах — некоторую известность ей принесли тур по Европе «Золотые мюзиклы Бродвея» и тур по Японии «Синхронность» — а также в музыкальных видеофильмах.
В кино дебютировала в 16 лет, сыграв Майру в драме «Моя маленькая девочка». Затем последовали роли в сериалах «В живом цвете», «Южный Централ», «Второй шанс», «Отель Малибу» и «Крушение рейса 7», после чего актрису, наконец, пригласили в Голливуд. В 1995-м вышли сразу две картины с её участием — «Денежный поезд» и «Моя семья».
Дебютный музыкальный альбом Дженнифер Лопес вышел в 1999-м. Обладательница 45 наград, среди которых девять премий MTV и шесть призов Teen Choice Awards. 12 сентября на российские экраны выйдет криминальная трагикомедия «Стриптизёрши» с её участием.