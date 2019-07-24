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Вышла первая серия «Деконструкции»

24 июля
2019 год

Новости кино >>
24 июля 2019
Вышла первая серия «Деконструкции» – просветительского онлайн-проекта телеканала «Продвижение» и kino-teatr.ru для любителей истории и кинематографа. Ведущая проекта, художник по костюмам, модельер Кристина Егорова и гости студии обсуждают выбранный фильм или сериал с точки зрения отображения в нём исторической действительности, вместе пытаются найти черты той или иной эпохи и грубые несоответствия, ошибки или анахронизмы.



Приглашённым экспертом в первых выпусках стал известный историк-медиевист, писатель Клим Жуков. Он проанализировал первый сезон британского сериала «Последнее королевство»: насколько приближено к действительности изображение средневековых язычников, викингов-данов и христиан-саксов, так ли выглядели викинги в IX веке, грамотно ли поставлены батальные сцены в фильме, в чём главная черта женских образов, достоверно ли показаны реальные исторические личности. Почему Клим Жуков называет викингов IX века «попугаями»? Почему эксперт сравнивает батальные сцены с матчем по регби? Какая связь между «гардеробом» главного героя сериала и ассортиментом БДСМ-магазина? Конструктивно – в «Деконструкции».

По словам Клима Жукова, «синематограф здорово влияет на формирование образа истории у публики. Поэтому историческое кино надо разбирать хотя бы для понимания механизмов влияния. Любому разумному человеку понятно, что вымысел в художественном произведении не только оправдан, но и чаще всего – обязателен. Остаётся только соблюсти баланс между историческим полотном с выдумками для красоты и бредом "эксперта с мировым именем", который своими выдумками историю похоронил, превратив фильм в клоунаду. Познавать историю профессионально далеко не у каждого есть досуг. Откуда потребности в лёгкой форме донесения информации. Ну а лёгкую форму обеспечивает кино, которое по сей день остаётся "важнейшим из искусств"».

Вышла первая серия «Деконструкции»

Авторы проекта «Деконструкция» предлагают зрителю пересмотреть знакомые ему фильмы, взглянуть на них с новой стороны, не принимая показанные на экране сюжеты за историческую истину. Просветительский проект нацелен на пытливого кинозрителя, интеллектуала. Цель не в том, чтобы «разнести» то или иное кино, но сделать фильм, даже не самый удачный с точки зрения исторического соответствия, поводом узнать больше, прочитать достоверные источники и сформировать полную картину изображаемой эпохи. Темой ближайших выпусков станет классика советского и мирового кинематографа – фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».

Редакции телеканала «Продвижение» и kino-teatr.ru также работают совместно над онлайн-проектом о джазе в мировом кинематографе Jazz break, вышедшем на YouTube-канале «Продвижения» в апреле этого года.
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