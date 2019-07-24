Квентин Тарантино посетит Москву

7 августа в Москву прилетят создатели фильма «Однажды в Голливуде»
, который выйдет в прокат 8 августа. Картину лично представит культовый режиссёр Квентин Тарантино
вместе с продюсерами Шэннон Макинтош
и Дэвидом Хеймэном
.
Согласно пресс-службе российского отделения компании Sony Pictures, Тарантино примет участие в фотоколле и пресс-конференции по фильму в отеле The Ritz Carlton Moscow. Модератором встречи выступит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин
.
Российская премьера картины с красной дорожкой, по которой пройдут именитые гости столицы и актёр Константин Ронин
, исполнивший в фильме одну из ролей, состоится вечером того же дня в киноцентре «Октябрь».
Девятая работа знаменитого режиссёра повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету известный телевизионный актёр Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо
) и его дублёр Клифф Бут (Брэд Питт
) пытаются найти своё место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.