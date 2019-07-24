Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Квентин Тарантино посетит Москву

24 июля
2019 год

Новости кино >>
24 июля 2019
7 августа в Москву прилетят создатели фильма «Однажды в Голливуде», который выйдет в прокат 8 августа. Картину лично представит культовый режиссёр Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шэннон Макинтош и Дэвидом Хеймэном.

Согласно пресс-службе российского отделения компании Sony Pictures, Тарантино примет участие в фотоколле и пресс-конференции по фильму в отеле The Ritz Carlton Moscow. Модератором встречи выступит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.


Российская премьера картины с красной дорожкой, по которой пройдут именитые гости столицы и актёр Константин Ронин, исполнивший в фильме одну из ролей, состоится вечером того же дня в киноцентре «Октябрь».

Девятая работа знаменитого режиссёра повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету известный телевизионный актёр Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублёр Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти своё место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
версия для печати
Ссылки по теме
Фильм Квентина Тарантино включен в конкурс Каннского кинофестиваля
Леонардо Дикаприо и Брэд Питт «исполняют опасные штуки» у Тарантино
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Леонардо ДиКаприоБрэд ПиттКвентин ТарантиноДэвид Хеймэн
фильмы
Однажды в Голливуде

фотографии >>
Квентин Тарантино в Каннах
Квентин Тарантино посетит Москву фотографии
«Однажды в Голливуде»
«Однажды в Голливуде»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Денис Кмит
21 июля ушёл из жизни актёр Денис Кмит.
Владимир Салимов
20 июля ушёл из жизни художник-постановщик Владимир Салимов.
Августин Милованов
19 июля ушёл из жизни актёр Августин Милованов.

День рождения >>

Анна Бегунова
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков
Владимир Чуприков
Григорий Шпигель
Роуз Бирн
Александр Жабчиньский
Дженнифер Лопес
Элизабет Мосс
Анна Пакуин
Майкл Ричардс
Роберт Хэйз
все родившиеся 24 июля >>

Афиша кино >>

Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, экранизация
Бельгия, Франция, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Офелия
драма, исторический фильм, мелодрама
Великобритания, США, 2018
Робот 2.0
научная фантастика, триллер
Индия, 2018
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Материнский инстинкт
драма, триллер
Бельгия, Франция, 2018
Мой друг робот
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Бельгия, 2016
Некромант
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2018
Обворожительная планета
фарс
Россия, 2018
Паваротти
биография, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен