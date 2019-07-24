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Умер Рутгер Хауэр

24 июля
2019 год

Новости кино >>
24 июля 2019
Выдающийся голландский актёр Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 лет. Как уточняет Variety со ссылкой на официального представителя актёра Стива Кениса, мастер скончался у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни. Похороны состоялись в среду.

Умер Рутгер Хауэр
фото: fox5dc.com

Рутгер Улсен Хауэр родился 23 января 1944 года в небольшом голландском городке Брёкелен, в нескольких милях к югу от Амстердама. Его отец, Ольсон Кнет Хауэр, преподавал актёрское мастерство в местном театральном колледже, мать, Магда Лебиус-Хауэр, там же вела занятия по курсу драматургии. В раннем детстве Рутгер и три его сестры воспитывались няней в Амстердаме, так как родители в силу своей профессии постоянно разъезжали по стране с гастролями. Уже в пять лет Рутгер появляется на театральной сцене, а первый дебют в театре состоялся 8 июня 1955 года в трагедии Софокла «Аякс». В 1962-м поступил в театральный институт в Базеле, а с 1967-го начал играть в театре Noorder Compagnie, где в 1973-м сам поставил две пьесы.

В кино дебютировал в 1968-м, сыграв в картине «Господин Хаварден» эпизодическую роль, которая не попала в смонтированную версию. Первая популярность пришла к молодому актёру уже через год после участия в телесериале «Флорис», где он познакомился Полом Верховеном. Их сотрудничество продолжалось более десяти лет и подарило зрителям такие фильмы, как «Турецкие наслаждения», «Кити-вертихвостка», «Оранжевый солдат», «Лихачи» и «Плоть и кровь». Но в начале 80-х их пути разошлись, поскольку к Хауэру пришла мировая известность после выхода картин «Бегущий по лезвию бритвы» и «Попутчик».

Умер Рутгер Хауэр
фото: кадр из фильма «Бегущий по лезвию бритвы»

За свою карьеру Рутгер Хауэр успел сыграть 172 роли в кино и на телевидении. На его счету запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Ночные ястребы», «Уик-энд Остермана», «Леди-ястреб», «Побег из Собибора», «Взять живым или мертвым», «Кровь героев», «Слепая ярость», «Баффи - истребительница вампиров», «Обручённые смертью», «Игра на выживание», «Легенда о святом пропойце», «Зов предков», «Мерлин», «Десятое королевство», «Достучаться до небес», «Признания опасного человека», «Тайны Смолвилля», «Бэтмен: Начало», «Бомж с дробовиком», «Мельница и крест», «Настоящая кровь», «Мата Хари», «Валериан и город тысячи планет», «Нулевой канал», «Братья Систерс» и другие. Одной из его последних работ стала роль в российско-китайской «Тайне печати дракона», которая выйдет в прокат 19 сентября этого года. Кроме того, его голос можно услышать в играх Observer и Kingdom Hearts III.

Обладатель 13 наград, среди которых «Золотой глобус» и два приза Нидерландского кинофестиваля.
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Умер Рутгер Хауэр фотографии
Умер Рутгер Хауэр фотографии
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