Фильм Дмитрия Мамулии включен в программу «Горизонты» Венецианского фестиваля

Новая работа режиссера Дмитрия Мамулии
«Преступный человек
» включена в конкурсную программу «Горизонты» 76-го Международного Венецианского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра во время пресс-конференции.
Главный герой ленты – 25-летний инженер Джордж Месх становится случайным свидетелем убийства известного вратаря, что полностью меняет его жизнь – теперь главным для Джорджа становится выяснение обстоятельств этого преступления.
Фильм снят в копродукции России и Грузии. Главные роли сыграли Гиорги Петриашвили
, Наталья Джугели
и Мадона Чачхиани
.
Первый полнометражный фильм Мамулии «Другое небо
» вышел в 2010 году. Картина была отмечена наградами российского фестиваля «Кинотавр» и международного кинофестиваля в Карловых Варах.
В прошлом году в венецианской программе «Горизонты» участвовала лента Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
«Человек, который удивил всех
». Исполнительница главной женской роли в этой картине Наталья Кудряшова
была названа лучшей актрисой «Горизонтов».