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Фильм Дмитрия Мамулии включен в программу «Горизонты» Венецианского фестиваля

25 июля
2019 год

Новости кино >>
25 июля 2019
Новая работа режиссера Дмитрия Мамулии «Преступный человек» включена в конкурсную программу «Горизонты» 76-го Международного Венецианского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра во время пресс-конференции.

Фильм Дмитрия Мамулии включен в программу «Горизонты» Венецианского фестиваля

Главный герой ленты – 25-летний инженер Джордж Месх становится случайным свидетелем убийства известного вратаря, что полностью меняет его жизнь – теперь главным для Джорджа становится выяснение обстоятельств этого преступления.

Фильм снят в копродукции России и Грузии. Главные роли сыграли Гиорги Петриашвили, Наталья Джугели и Мадона Чачхиани.

Первый полнометражный фильм Мамулии «Другое небо» вышел в 2010 году. Картина была отмечена наградами российского фестиваля «Кинотавр» и международного кинофестиваля в Карловых Варах.

В прошлом году в венецианской программе «Горизонты» участвовала лента Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Исполнительница главной женской роли в этой картине Наталья Кудряшова была названа лучшей актрисой «Горизонтов».
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Другое небоЧеловек, который удивил всех

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