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«Почему мы в какой-то Припяти?»: первый трейлер российского «Чернобыля»

25 июля
2019 год

Новости кино >>
25 июля 2019
В сети появился первый трейлер отечественного сериала «Чернобыль», снятого телеканалом НТВ. Теперь российские зрители могут сравнить две истории аварии на Чернобыльской АЭС: представленную в недавнем сериале HBO и рассказанную нашими киноделами.


Действие разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для установления местонахождения на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.

Главные роли в сериале сыграли Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Дмитрий Ульянов, Мария Андреева, Александр Ильин (младший), Владимир Юматов, Дмитрий Муляр, Александр Феклистов, Елена Яковлева, Юрий Цурило, Борис Каморзин, Елена Лотова, Владимир Матвеев, Виталия Корниенко, Андрей Пынзару, Сергей Петров, Руслан Банковский и другие. Режиссером телефильма по сценарию Валентина Спиридонова выступил Алексей Мурадов.

«Почему мы в какой-то Припяти?»: первый трейлер российского «Чернобыля»

Дата премьеры «Чернобыля» НТВ пока не сообщается. Помимо этого проекта продюсер Александр Роднянский и актер и режиссёр Данила Козловский готовятся представить свою версию трагедии в полнометражном фильме «Опасная вода». Также 10 октября состоится онлайн релиз фантастического триллера «Чернобыль. Зона отчуждения», продолжения нашумевшего двухсезонного сериала.
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«Почему мы в какой-то Припяти?»: первый трейлер российского «Чернобыля» фотографии
«Почему мы в какой-то Припяти?»: первый трейлер российского «Чернобыля» фотографии
«Почему мы в какой-то Припяти?»: первый трейлер российского «Чернобыля» фотографии
«Почему мы в какой-то Припяти?»: первый трейлер российского «Чернобыля» фотографии
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