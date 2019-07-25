«Почему мы в какой-то Припяти?»: первый трейлер российского «Чернобыля»

В сети появился первый трейлер отечественного сериала «Чернобыль»
, снятого телеканалом НТВ. Теперь российские зрители могут сравнить две истории аварии на Чернобыльской АЭС: представленную в недавнем сериале HBO
и рассказанную нашими киноделами.
Действие разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для установления местонахождения на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.
Главные роли в сериале сыграли Игорь Петренко
, Надежда Михалкова
, Дмитрий Ульянов
, Мария Андреева
, Александр Ильин (младший)
, Владимир Юматов
, Дмитрий Муляр
, Александр Феклистов
, Елена Яковлева
, Юрий Цурило
, Борис Каморзин
, Елена Лотова
, Владимир Матвеев
, Виталия Корниенко
, Андрей Пынзару
, Сергей Петров
, Руслан Банковский
и другие. Режиссером телефильма по сценарию Валентина Спиридонова
выступил Алексей Мурадов
.
Дата премьеры «Чернобыля»
НТВ пока не сообщается. Помимо этого проекта продюсер Александр Роднянский
и актер и режиссёр Данила Козловский готовятся представить свою версию трагедии
в полнометражном фильме «Опасная вода». Также 10 октября состоится онлайн релиз фантастического триллера «Чернобыль. Зона отчуждения»
, продолжения нашумевшего двухсезонного сериала
.