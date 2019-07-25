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«Джокер» с Хоакином Фениксом и «К звездам» с Брэдом Питтом посоревнуются за «Золотого льва»

25 июля
2019 год

Новости кино >>
25 июля 2019
Организаторы 76-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября на острове Лидо, объявили программу смотра. И она крайне впечатляюща.

«Джокер» с Хоакином Фениксом и «К звездам» с Брэдом Питтом посоревнуются за «Золотого льва»
фото: labiennale.org

Так, в конкурсе будет представлена 21 картина. В их числе долгожданный «Джокер» Тодда Филиппса с Хоакином Фениксом в заглавной роли, сай-фай Джеймса Грэя «К звездам» с Брэдом Питтом, «Брачная история» Ноа Баумбаха со Скарлетт Йоханссон, политический триллер Стивена Содерберга «Прачечная» с Мэрил Стрип, Гэри Олдманом и другими известными актерами.

Также за «Золотого льва» будет бороться картина Романа Полански «Дело Дрейфуса» и новые работы Роя Андерссона, Оливье Ассаяса, Атома Эгояна, Пабло Ларрайна и других режиссеров.

На награды конкурсной программы «Горизонты» в этом году претендует снятый в копродукции России и Грузии фильм Дмитрия Мамулии «Преступный человек».

Вне конкурса в Венеции покажут новые фильмы Гаспара Ноэ, Алекса Гибни, Сергея Лозницы и первые эпизоды сериала Паоло Соррентино «Новый Папа».
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