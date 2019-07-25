«Джокер» с Хоакином Фениксом и «К звездам» с Брэдом Питтом посоревнуются за «Золотого льва»

Организаторы 76-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября на острове Лидо, объявили программу смотра. И она крайне впечатляюща.
фото: labiennale.org
Так, в конкурсе будет представлена 21 картина. В их числе долгожданный «Джокер
» Тодда Филиппса
с Хоакином Фениксом
в заглавной роли, сай-фай Джеймса Грэя
«К звездам
» с Брэдом Питтом
, «Брачная история
» Ноа Баумбаха
со Скарлетт Йоханссон
, политический триллер Стивена Содерберга
«Прачечная
» с Мэрил Стрип
, Гэри Олдманом
и другими известными актерами.
Также за «Золотого льва» будет бороться картина Романа Полански
«Дело Дрейфуса
» и новые работы Роя Андерссона
, Оливье Ассаяса
, Атома Эгояна
, Пабло Ларрайна
и других режиссеров.
На награды конкурсной программы «Горизонты» в этом году претендует снятый в копродукции России и Грузии фильм Дмитрия Мамулии
«Преступный человек».
Вне конкурса в Венеции покажут новые фильмы Гаспара Ноэ
, Алекса Гибни, Сергея Лозницы
и первые эпизоды сериала Паоло Соррентино
«Новый Папа
».