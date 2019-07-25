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Константин Богомолов снимет историю поимки ангарского маньяка

25 июля
2019 год

Новости кино >>
25 июля 2019
Театральный режиссер Константин Богомолов, в этом году снявший сериал «Содержанки», продолжает работать c видеосервисом Start. Теперь он стал режиссером сериала «Хороший человек», в основу которого легла история поимки ангарского маньяка, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Константин Богомолов снимет историю поимки ангарского маньяка
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«В «Содержанках» мы исследовали зло, которое является способом выжить, способом приспособиться к окружающему миру. Зло, которое исходит из неких законов общества, которые это общество предлагает человеку. А в «Хорошем человеке» мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем. В «Содержанках» мы исследовали темную сторону социума и общества, а в нашем новом проекте мы в определенной степени обращаемся к исследованию темной стороны человека. Для меня лично это переключение в другой жанр – жанр психологического триллера. А также продолжение исследования профессии, которым для меня является каждая работа, и одновременно продолжение отношений с прекрасной продюсерской и творческой командой, которую я встретил на «Содержанках», с которой я с удовольствием продолжаю работать. Уверен, мы сделаем еще много крутого и интересного», – говорит Константин Богомолов.

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало её сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету.

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, «ангарского маньяка», шокировавшая всю страну. Его кровавый след уходит в 90-е. За 20 лет преступник расправился в Иркутской области с десятками девушек и женщин от 16 до 40 лет. Уже после ареста в 2012 году бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков.

В 2015 году Попков был приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и еще два покушения. Расследование преступлений Попкова было продолжено, и в январе 2017-го он признался еще в 59 убийствах и в одном покушении. Родные и друзья Попкова до сих пор не могут поверить в открывшуюся им правду, вспоминая о нем как о «хорошем человеке».

«Очень важным моментом в работе над этим проектом стала личная встреча с «ангарским маньяком» Михаилом Попковым. У нас получился достаточно откровенный разговор. Попков рассказал о своём детстве, работе и травмах, которые, очевидно, послужили мотивацией его дальнейших поступков. У этой истории появился более широкий контекст. Стало понятно, что нужно снимать сериал не только и не столько про маньяка, сколько про современное общество и его патриархальную идеологию, которое и породило человека, посчитавшего возможным «судить» женщин за их поведение, и немедленно приводить этот приговор в исполнение. Мы очень рады, что Константин Богомолов согласился взяться за эту тему. Мы уверены, что команда, работающая над проектом, сделает важное социальное исследование и привлечёт широкую аудиторию к обсуждению значимых для нашего общества тем – таких как домашнее насилие и отношение к женщинам в целом», – отмечает генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая.

В пресс-службе видеосервиса подчеркивают, что некоторые события и герои реальной истории были изменены для придания киносериалу дополнительной художественной ценности.
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Константин Богомолов снимет историю поимки ангарского маньяка фотографии
Константин Богомолов снимет историю поимки ангарского маньяка фотографии
Константин Богомолов снимет историю поимки ангарского маньяка фотографии
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