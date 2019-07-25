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Игорь Лифанов, Роман Курцын и Олег Андреев вновь стали спасателями

25 июля
2019 год

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25 июля 2019
Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового сезона сериала «Пять минут тишины» с Игорем Лифановым, Романом Курцыным и Олегом Андреевым в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Игорь Лифанов, Роман Курцын и Олег Андреев вновь стали спасателями
фото: Пресс-служба канала НТВ

«Пять минут тишины» – рабочая фраза сотрудников МЧС. При разборе завалов по этой команде выключается вся тяжелая техника, и спасатели вслушиваются в тишину, чтобы услышать возможные крики о помощи от заваленных людей.

В новом сезоне спасатели отряда 42-21 получают назначение в Ульяновскую область, где за полгода им нужно воспитать молодые кадры и наладить работу нового подразделения. В командировку отправляются Сергей Гиреев (Лифанов), Александр Грек (Курцын) и Николай Петров (Андреев). Теперь они – спасатели отряда 99-06. Здесь, на ульяновской базе, их встречает новая команда: помощник командира отряда Олег Пронченко (Вячеслав Дробинков) и стажёры Алексей Соколов (Дмитрий Мальцев), Вика Скворцова (Никита Дубровина) и Витя Семечкин (Никита Транцеев). Гирееву, Греку и Петрову и так непросто налаживать отношения с новыми коллегами, а тут ещё в противоборство с ними вступают внешние силы: в городе идёт борьба за местный завод между его хозяйкой Зоей Черных (Ольга Филиппова) и бизнесменом Петром Мусоргским (Алексей Нилов).

Съёмки нового сезона о приключениях спасателей МЧС пройдут в Ульяновске и Ульяновской области. Создатели картины обещают не только сохранить узнаваемый экранный стиль проекта, но и сделать новый сезон более красочным и захватывающим. Действие остросюжетного детектива будет разворачиваться на волжских просторах: в кадре зрители увидят ветропарк, Ульяновский речной порт, Президентский мост, соединяющий правобережную и левобережную части города, региональное МЧС и другие местные достопримечательности. Зрителей ждут экшн-сцены, интригующий сюжет, любовные интриги и настоящая мужская дружба, ставшая одной из главных составляющих успеха этого проекта.
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персоны
Олег АндреевВячеслав ДробинковРоман КурцынИгорь ЛифановДмитрий Мальцев (III)Алексей НиловОльга Филиппова
фильмы
Пять минут тишиныПять минут тишины. ВозвращениеПять минут тишины. Новые горизонты

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