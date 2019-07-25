Игорь Лифанов, Роман Курцын и Олег Андреев вновь стали спасателями

«Пять минут тишины» – рабочая фраза сотрудников МЧС. При разборе завалов по этой команде выключается вся тяжелая техника, и спасатели вслушиваются в тишину, чтобы услышать возможные крики о помощи от заваленных людей.
В новом сезоне спасатели отряда 42-21 получают назначение в Ульяновскую область, где за полгода им нужно воспитать молодые кадры и наладить работу нового подразделения. В командировку отправляются Сергей Гиреев (Лифанов), Александр Грек (Курцын) и Николай Петров (Андреев). Теперь они – спасатели отряда 99-06. Здесь, на ульяновской базе, их встречает новая команда: помощник командира отряда Олег Пронченко (Вячеслав Дробинков) и стажёры Алексей Соколов (Дмитрий Мальцев), Вика Скворцова (Никита Дубровина) и Витя Семечкин (Никита Транцеев). Гирееву, Греку и Петрову и так непросто налаживать отношения с новыми коллегами, а тут ещё в противоборство с ними вступают внешние силы: в городе идёт борьба за местный завод между его хозяйкой Зоей Черных (Ольга Филиппова) и бизнесменом Петром Мусоргским (Алексей Нилов).
Съёмки нового сезона о приключениях спасателей МЧС пройдут в Ульяновске и Ульяновской области. Создатели картины обещают не только сохранить узнаваемый экранный стиль проекта, но и сделать новый сезон более красочным и захватывающим. Действие остросюжетного детектива будет разворачиваться на волжских просторах: в кадре зрители увидят ветропарк, Ульяновский речной порт, Президентский мост, соединяющий правобережную и левобережную части города, региональное МЧС и другие местные достопримечательности. Зрителей ждут экшн-сцены, интригующий сюжет, любовные интриги и настоящая мужская дружба, ставшая одной из главных составляющих успеха этого проекта.