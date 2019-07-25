Объявлена конкурсная программа фестиваля «Окно в Европу»

Организаторы XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили программу нынешнего смотра, который пройдет со 2 по 8 августа в Выборге. В этом году фестиваль будет посвящен памяти выдающегося актёра, кино- и театрального режиссёра, сценариста Ролана Антоновича Быкова, 90-летие которого будет отмечаться осенью этого года. В основу постера фестиваля положен кадр из пролога фильма «Айболит-66
».
В конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» вошло 11 картин, в числе которых «Танец с саблями
» Юсупа Разыкова
, «Как новый
» Евгения Шелякина
, «Простой карандаш
» Натальи Назаровой
, «Смерть нам к лицу
» Бориса Гуца
, «Седьмой пробег по контуру земного шара
» Виталия Суслина
, «Элефант
», из титров которого в свое время снял свое имя режиссер Алексей Красовский
, и другие работы.
В блоке неигровых картин будет показано 23 работы, в том числе «Книга моря
» Алексея Вахрушева
, «Анатолий Крупнов. Он был
» Дарьи Иванковой
, «Век Солженицына
» Олеси Фокиной
, «Новая
» Аскольда Курова
. В конкурсную программу анимационного кино вошло 33 фильма – это работы Ивана Максимова
, Натальи Мирзоян
, Дины Великовской
, Леонида Шмелькова
и многих других. Программа «Копродукция. Окно в мир» включит в себя девять картин, созданных в сотрудничестве России и Эстонии, Украины, США, Норвегии, Испании, Узбекистана, Армении, Финляндии, Польши.
В жюри конкурсной программы «Игровое кино. Осенние премьеры» войдут продюсер Елена Яцура
, киновед Елена Стишова
, режиссер Рамиль Салахутдинов
, писатель Андрей Максимов
и сценарист Александр Бородянский
(председатель жюри). Конкурс «Копродукция. Окно в мир» оценят писатель Виктор Ерофеев
, киновед Биргит Боймерс
, продюсер Евгений Гиндилис
и переводчик Дмитрий Пучков
. В жюри конкурса неигрового кино войдут режиссеры Иван Твердовский
и Иван Болотников
, а также киновед Ольга Шервуд. Жюри конкурса анимационного кино возглавит Игорь Ковалев
, вместе с ним мультфильмы оценят Игорь Олейников
и Ольга Тумайкина
.
Фильмом открытия станет лента «Конец сезона
» Константина Худякова
, анимационную программу откроет новая работа Константина Бронзита
«Он не может жить без космоса
». Завершится смотр показом ленты Павла Руминова
«Успех
».