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Объявлена конкурсная программа фестиваля «Окно в Европу»

25 июля
2019 год

Новости кино >>
25 июля 2019
Организаторы XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили программу нынешнего смотра, который пройдет со 2 по 8 августа в Выборге. В этом году фестиваль будет посвящен памяти выдающегося актёра, кино- и театрального режиссёра, сценариста Ролана Антоновича Быкова, 90-летие которого будет отмечаться осенью этого года. В основу постера фестиваля положен кадр из пролога фильма «Айболит-66».

Объявлена конкурсная программа фестиваля «Окно в Европу»

В конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» вошло 11 картин, в числе которых «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, «Как новый» Евгения Шелякина, «Простой карандаш» Натальи Назаровой, «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца, «Седьмой пробег по контуру земного шара» Виталия Суслина, «Элефант», из титров которого в свое время снял свое имя режиссер Алексей Красовский, и другие работы.

В блоке неигровых картин будет показано 23 работы, в том числе «Книга моря» Алексея Вахрушева, «Анатолий Крупнов. Он был» Дарьи Иванковой, «Век Солженицына» Олеси Фокиной, «Новая» Аскольда Курова. В конкурсную программу анимационного кино вошло 33 фильма – это работы Ивана Максимова, Натальи Мирзоян, Дины Великовской, Леонида Шмелькова и многих других. Программа «Копродукция. Окно в мир» включит в себя девять картин, созданных в сотрудничестве России и Эстонии, Украины, США, Норвегии, Испании, Узбекистана, Армении, Финляндии, Польши.

В жюри конкурсной программы «Игровое кино. Осенние премьеры» войдут продюсер Елена Яцура, киновед Елена Стишова, режиссер Рамиль Салахутдинов, писатель Андрей Максимов и сценарист Александр Бородянский (председатель жюри). Конкурс «Копродукция. Окно в мир» оценят писатель Виктор Ерофеев, киновед Биргит Боймерс, продюсер Евгений Гиндилис и переводчик Дмитрий Пучков. В жюри конкурса неигрового кино войдут режиссеры Иван Твердовский и Иван Болотников, а также киновед Ольга Шервуд. Жюри конкурса анимационного кино возглавит Игорь Ковалев, вместе с ним мультфильмы оценят Игорь Олейников и Ольга Тумайкина.

Фильмом открытия станет лента «Конец сезона» Константина Худякова, анимационную программу откроет новая работа Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Завершится смотр показом ленты Павла Руминова «Успех».
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