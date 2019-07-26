Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Беннедикт Камбербэтч и Клер Фой станут супругами в драме о художнике Луисе Уэйне

26 июля
2019 год

Новости кино >>
26 июля 2019
Беннедикт Камбербэтч и Клер Фой исполнят главные роли в драме «Луис Уэйн» об известном художнике викторианской эпохи, предпочитавшем рисовать кошек. Актёры уже работали вместе восемь лет назад в «Разрушителях», уточняет THR.

Луис Уильям Уэйн прославился на рубеже XIX и XX веков множеством антропоморфных изображений котов, кошек и котят. Его работы часто публиковали в детских книгах, журналах и открытках, иногда он создавал до 600 рисунков в год. Тем не менее денег на жизнь постоянно не хватало. Художник ухаживал за женой, заболевшей раком, содержал мать и сестёр. Последние годы из-за нарушений психики провёл в больнице, где и умер в 1939-м. Исследователи полагают, что у Уэйна была шизофрения, хотя эта гипотеза так и осталась без доказательств. Образ живописца воплотит Камбербэтч, Фой станет его женой Эмили.


«Я взволнован перспективой сыграть смелый, игривый характер Луиса Уэйна и продюсировать такой особенный фильм. Мы планируем донести до зрителей искренне вдохновляющую, игривую, вызывающую мысли сказку об устойчивости, креативности и непреходящей силе любви», — рассказал Камбербэтч.

За постановку картины возьмётся Уилл Шарп, написавший сценарий на пару с Саймоном Стивенсоном. За производство отвечают студии Film4 и Studiocanal. Amazon приобрёл права на американский прокат.
версия для печати
Ссылки по теме
Клер Фой встретила сестру в трейлере фильма «Девушка, которая застряла в паутине»
Бенедикт Камбербэтч проголосует за выход Великобритании из ЕС
Поиск по меткам
Биография / БайопикБританское кино
персоны
Бенедикт КамбербэтчКлер Фой
фильмы
Разрушители

фотографии >>
Клер Фой и Беннедикт Камбербэтч
Беннедикт Камбербэтч и Клер Фой станут супругами в драме о художнике Луисе Уэйне фотографии
Луис Уэйн
Беннедикт Камбербэтч и Клер Фой станут супругами в драме о художнике Луисе Уэйне фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Тутов
25 июля ушёл из жизни актёр Андрей Тутов.
Анатолий Михайлович Торопов
25 июля скончался актёр Анатолий Михайлович Торопов.
Денис Кмит
21 июля ушёл из жизни актёр Денис Кмит.
Владимир Салимов
20 июля ушёл из жизни художник-постановщик Владимир Салимов.

День рождения >>

Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Юлия Кокрятская
Александр Лойе
Светлана Свирко
Наталья Фенкина
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Фредерик Дифенталь
Марта Жмуда
Хелен Миррен
Кевин Спейси
Джейсон Стэтэм
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
Робот 2.0
научная фантастика, триллер
Индия, 2018
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, экранизация
Бельгия, Франция, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Офелия
драма, исторический фильм, мелодрама
Великобритания, США, 2018
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Материнский инстинкт
драма, триллер
Бельгия, Франция, 2018
Мой друг робот
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Бельгия, 2016
Некромант
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2018
Обворожительная планета
фарс
Россия, 2018
Паваротти
биография, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен