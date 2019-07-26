Беннедикт Камбербэтч и Клер Фой станут супругами в драме о художнике Луисе Уэйне

Беннедикт Камбербэтч
и Клер Фой
исполнят главные роли в драме «Луис Уэйн»
об известном художнике викторианской эпохи, предпочитавшем рисовать кошек. Актёры уже работали вместе восемь лет назад в «Разрушителях»
, уточняет THR
.
Луис Уильям Уэйн
прославился на рубеже XIX и XX веков множеством антропоморфных изображений котов, кошек и котят. Его работы часто публиковали в детских книгах, журналах и открытках, иногда он создавал до 600 рисунков в год. Тем не менее денег на жизнь постоянно не хватало. Художник ухаживал за женой, заболевшей раком, содержал мать и сестёр. Последние годы из-за нарушений психики провёл в больнице, где и умер в 1939-м. Исследователи полагают, что у Уэйна была шизофрения, хотя эта гипотеза так и осталась без доказательств. Образ живописца воплотит Камбербэтч, Фой станет его женой Эмили.
«Я взволнован перспективой сыграть смелый, игривый характер Луиса Уэйна и продюсировать такой особенный фильм. Мы планируем донести до зрителей искренне вдохновляющую, игривую, вызывающую мысли сказку об устойчивости, креативности и непреходящей силе любви», —
рассказал Камбербэтч.
За постановку картины возьмётся Уилл Шарп
, написавший сценарий на пару с Саймоном Стивенсоном
. За производство отвечают студии Film4 и Studiocanal. Amazon приобрёл права на американский прокат.