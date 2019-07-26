Открыт приём заявок на фестиваль «Телемания»

Открыт приём заявок на Международный открытый молодёжный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания», учреждённый Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2004-м. Проводится при поддержке Международной академии телевидения и радио (IATR). Партнёрами фестиваля выступают Гильдия неигрового кино, tvkinoradio.ru, Центр короткометражного кино «Мотор», Кино-театр.ру, Киноафиша, Молодёжный центр Союза кинематографистов России, Общественное Телевидение России, Союз журналистов России и многие другие.
фото: Пресс-служба фестиваля
Согласно пресс-службе смотра, в конкурсную программу входят основной конкурс «Телемания», «Телемания Junior» (учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений), «Телемания Individual» (независимые авторы до 30 лет) и «Телемания Professional» (преподаватели, занимающиеся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения, академики и профессионалы ТВ-индустрии). Среди номинаций — новостной репортаж, цикл телевизионных программ / фильмов, телевизионная программа, документальный фильм, игровой короткометражный фильм, web-проект (web-сериал, блог, ток-шоу) и короткое видео (реклама, клип, арт).
Главной целью фестиваля является поиск и обозначение талантливых и креативных молодых профессионалов в сфере журналистики, редактуры, драматургии, режиссуры, операторском видении, звукорежиссуры, мастерстве продюсера, способных создавать современный контент, а также мотивировать их в работе на телевидении и в сферах медиаиндустрии. Ежегодно на «Телеманию» приходят тысячи заявок из полсотни городов России и СНГ. В фестивале принимают участие более 50 учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере кино и телевидения. Жюри конкурса традиционно состоит из известных деятелей искусства, теле- и киноиндустрии, профессионалов рекламного бизнеса.
фото: Пресс-служба фестиваля
Торжественная церемония награждения победителей пройдёт 21 ноября в концертном зале «Останкино» во Всемирный день телевидения. Прямая трансляция вечера состоится на одном из российских телеканалов. В течение октября и ноября в рамках фестиваля традиционно проходят мастер-классы наиболее ярких представителей медиаиндустрии. В этом году запланирован масштабный Индустриальный день с участием телевизионных редакторов, тележурналистов и блогеров, продюсеров, востребованных режиссёров и сценаристов, представителей крупнейших российских рекламных агентств, авторов социальных проектов.