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Паоло Соррентино превратит Дженнифер Лоуренс в «Девушку мафии»

26 июля
2019 год

Новости кино >>
26 июля 2019
Дженнифер Лоуренс сыграет в экранизации нон-фикшн романа Терезы Карпентер «Девушка мафии» (Mob Girl), уверяет издание The Hollywood Reporter.


Режиссёром картины выступит Паоло Соррентино, за адаптацию отвечает Анджелина Бернетт («Американцы»), а Лоуренс также заявлена продюсером фильма.

Зрителям поведают об Арлин Брикман, выросшей в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка в окружении гангстеров и рэкетиров. В 1950-х она была «подружкой мафии», выполняя различные поручения для своих парней-гангстеров, а затем стала полицейским информатором и главным свидетелем по делу мафиозной семьи Коломбо.
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