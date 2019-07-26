Паоло Соррентино превратит Дженнифер Лоуренс в «Девушку мафии»

Дженнифер Лоуренс
сыграет в экранизации нон-фикшн романа Терезы Карпентер «Девушка мафии»
(Mob Girl), уверяет издание The Hollywood Reporter
.
Режиссёром картины выступит Паоло Соррентино
, за адаптацию отвечает Анджелина Бернетт
(«Американцы»
), а Лоуренс также заявлена продюсером фильма.
Зрителям поведают об Арлин Брикман, выросшей в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка в окружении гангстеров и рэкетиров. В 1950-х она была «подружкой мафии», выполняя различные поручения для своих парней-гангстеров, а затем стала полицейским информатором и главным свидетелем по делу мафиозной семьи Коломбо.