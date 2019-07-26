Творчество Александра Расторгуева вспомнят на телевидении и в московском кинотеатре

29 июля в ночном эфире ТВ-3 впервые покажет последнюю работу Александра Расторгуева – документальный фильм «Прошло три года». Это история матери-одиночки Саши, её детей и мужчин, снятая с натуралистичной откровенностью и невероятным погружением в мир героини, которое всегда отличало стиль режиссёра. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3
Главная героиня фильма Александра Стриженова прославилась в ток-шоу и бульварных СМИ как выросшая без отца дочь советской актрисы Натальи Стриженовой – но в фильме Расторгуева об этом не говорится. Побитая жизнью Саша, когда мы её встречаем, живёт в захламлённом и неопрятном деревенском доме где-то в Подмосковье вместе с мужем, с которым они грязно ругаются в присутствии малолетнего сына Ильи. Саша курит, пьёт и бесконечно страдает от нехватки любви и от того, что её никто не может понять. Спустя три года зритель вновь видит её жизнь – в другом месте, с другим мужчиной и с новым ребёнком, но примерно в тех же обстоятельствах.
По словам сценариста картины Сусанны Баранжиевой, «Саша Стриженова пришла на кастинг в документальный проект Первого канала "Это я". И первый же материал, снятый ею из собственной жизни просто на телефон, был поразительным по открытости и свободе. Расторгуев с одного взгляда уловил – перед нами героиня Реальности. Дальше в дело вступила талантливый оператор Зося Родкевич. Это ей удалось быть в сердцевине чужой жизни и снять такое непредсказуемое кино – ни в один момент не знаешь, куда оно вырулит... Горючая смесь перед нами, а не семья. Взрыв в любой момент! А жизнь аж сочится с экрана. Расторгуев рассчитывал, что из истории Саши Стриженовой получится многосерийная картина. "Прошло три года" он монтировал даже во время нашей командировки в Дудинку, в мае прошлого года, в перерывах между съёмками. У него была особенность в работе с режиссёрами, операторами, монтажёрами и теми, кто впервые взял в руки камеру - он умел невероятно вдохновлять, буквально намагничивал людей».
фото: Пресс-служба кинотеатра «Пионер»
Кроме того, 30 июля в память о режиссёре в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького состоится специальный показ его документальных фильмов: «Чистый четверг» о буднях российских солдат на чеченском фронте, «Последний день» о прошлогодних армянских протестах и «Прошло три года». Согласно пресс-службе кинотеатра, вход бесплатный по предварительной регистрации
Год назад, в ночь на 31 июля 2018-го, в Центральноафриканской республике во время работы над картиной о деятельности частных военных компаний Александр Расторгуев трагически погиб вместе со своими коллегами — журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко.