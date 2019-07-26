Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Творчество Александра Расторгуева вспомнят на телевидении и в московском кинотеатре

26 июля
2019 год

Новости кино >>
26 июля 2019
29 июля в ночном эфире ТВ-3 впервые покажет последнюю работу Александра Расторгуева – документальный фильм «Прошло три года». Это история матери-одиночки Саши, её детей и мужчин, снятая с натуралистичной откровенностью и невероятным погружением в мир героини, которое всегда отличало стиль режиссёра. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Прошло три года»
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3

Главная героиня фильма Александра Стриженова прославилась в ток-шоу и бульварных СМИ как выросшая без отца дочь советской актрисы Натальи Стриженовой – но в фильме Расторгуева об этом не говорится. Побитая жизнью Саша, когда мы её встречаем, живёт в захламлённом и неопрятном деревенском доме где-то в Подмосковье вместе с мужем, с которым они грязно ругаются в присутствии малолетнего сына Ильи. Саша курит, пьёт и бесконечно страдает от нехватки любви и от того, что её никто не может понять. Спустя три года зритель вновь видит её жизнь – в другом месте, с другим мужчиной и с новым ребёнком, но примерно в тех же обстоятельствах.

По словам сценариста картины Сусанны Баранжиевой, «Саша Стриженова пришла на кастинг в документальный проект Первого канала "Это я". И первый же материал, снятый ею из собственной жизни просто на телефон, был поразительным по открытости и свободе. Расторгуев с одного взгляда уловил – перед нами героиня Реальности. Дальше в дело вступила талантливый оператор Зося Родкевич. Это ей удалось быть в сердцевине чужой жизни и снять такое непредсказуемое кино – ни в один момент не знаешь, куда оно вырулит... Горючая смесь перед нами, а не семья. Взрыв в любой момент! А жизнь аж сочится с экрана. Расторгуев рассчитывал, что из истории Саши Стриженовой получится многосерийная картина. "Прошло три года" он монтировал даже во время нашей командировки в Дудинку, в мае прошлого года, в перерывах между съёмками. У него была особенность в работе с режиссёрами, операторами, монтажёрами и теми, кто впервые взял в руки камеру - он умел невероятно вдохновлять, буквально намагничивал людей».

Александр Расторгуев
фото: Пресс-служба кинотеатра «Пионер»

Кроме того, 30 июля в память о режиссёре в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького состоится специальный показ его документальных фильмов: «Чистый четверг» о буднях российских солдат на чеченском фронте, «Последний день» о прошлогодних армянских протестах и «Прошло три года». Согласно пресс-службе кинотеатра, вход бесплатный по предварительной регистрации

Год назад, в ночь на 31 июля 2018-го, в Центральноафриканской республике во время работы над картиной о деятельности частных военных компаний Александр Расторгуев трагически погиб вместе со своими коллегами — журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко.
версия для печати
Ссылки по теме
Александр Расторгуев посмертно удостоен премии «Лавровая ветвь» за вклад в кинолетопись
Документалист Александр Расторгуев погиб в Центральной Африке
Поиск по меткам
Неигровое/Документальное киноретроспективыРоссийские фильмы
персоны
Александр Расторгуев (II)Наталья Стриженова

фотографии >>
Александр Расторгуев
«Прошло три года»
«Прошло три года»
«Прошло три года»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Тутов
25 июля ушёл из жизни актёр Андрей Тутов.
Анатолий Михайлович Торопов
25 июля скончался актёр Анатолий Михайлович Торопов.
Денис Кмит
21 июля ушёл из жизни актёр Денис Кмит.
Владимир Салимов
20 июля ушёл из жизни художник-постановщик Владимир Салимов.

День рождения >>

Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Юлия Кокрятская
Александр Лойе
Светлана Свирко
Наталья Фенкина
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Фредерик Дифенталь
Марта Жмуда
Хелен Миррен
Кевин Спейси
Джейсон Стэтэм
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
Робот 2.0
научная фантастика, триллер
Индия, 2018
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, экранизация
Бельгия, Франция, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Офелия
драма, исторический фильм, мелодрама
Великобритания, США, 2018
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Материнский инстинкт
драма, триллер
Бельгия, Франция, 2018
Мой друг робот
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Бельгия, 2016
Некромант
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2018
Обворожительная планета
фарс
Россия, 2018
Паваротти
биография, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен