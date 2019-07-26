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«Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги»: трейлер отреставрированной «Иглы»

26 июля
2019 год

Новости кино >>
26 июля 2019
Проект КАРО.Арт представляет трейлер отреставрированной версии фильма «Игла», которую покажут во всех кинотеатрах сети «КАРО» ко дню памяти Виктора Цоя и 30-летию картины.


По сюжету, вернувшись в Алма-Ату, Моро не хочет, чтобы родители знали о его приезде, и в поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней. Наблюдая за ее странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой. Как спасти девушку? Моро увозит ее к морю, где Дина начинает выздоравливать. Однако после возвращения в город все начинается сначала. Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков.

Модернистская лента Рашида Нугманова «Игла» в свое время собрала в кинотеатрах около 30 миллионов зрителей, став лидером советского проката, и укрепила исполнителя главной роли Виктора Цоя в статусе голоса поколения. Множество авторитетных изданий написали тогда о выдающемся стиле и смелости этого кино, его инновационном языке, а фигура Цоя сделала его культовым.

«Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги»: трейлер отреставрированной «Иглы»

«Для нас это была не какая-то заказная работа, а часть жизни, - рассказал Нугманов. - Моей главной установкой для актёров была органичность. Виктора я попросил быть собой, ему не надо было ничего выдумывать, он обладал уникальной киногеничной внешностью и потрясающей пластикой. Мы оба были любителями альтернативной культуры, много говорили о кино и понимали, что хотим сделать нечто новое, сломать привычные шаблоны».

Помимо Цоя главные роли в картине исполнили Марина Смирнова, Пётр Мамонов и Александр Баширов. Показы «Иглы» пройдут в кинотеатрах «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.
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«Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги»: трейлер отреставрированной «Иглы» фотографии
«Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги»: трейлер отреставрированной «Иглы» фотографии
«Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги»: трейлер отреставрированной «Иглы» фотографии
«Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги»: трейлер отреставрированной «Иглы» фотографии
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