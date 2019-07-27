«Изменение себя – это приключение»: съемки второго сезона «Бывших»

Реабилитационный центр «Новый свет» с фактурным психологом Ильей и отчаянной пациенткой Яной вновь заработал в Подмосковье, где проходят съемки второго сезона сериала «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях. Кино-театр.ру побывал на съемочной площадке проекта и узнал, почему продолжения пришлось ждать полтора года, как вообще появились «Бывшие», а также попытался понять, что будет с отношениями Яны и Ильи, а также с их семьями.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«История «Бывших» началась с того, что я пошел на йогу и увидел там очень здравомыслящего и ироничного преподавателя. После занятия я подошел к нему, выяснил, что раньше он возглавлял клинику реабилитации, и предложил ему попробовать написать сериал. Он согласился, и после этого полтора года мы писали первую серию «Бывших». Полтора года нам понадобилось на то, чтобы нащупать нерв и понять вектор развития история! Потом мы за шесть месяцев написали все остальные серии первого сезона», – рассказывает генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк.
Некоторые авторы сериала сами прошли через реабилитационные центры и в «Бывших» пытаются передать зрителям свой опыт, в этом, как считает, Троцюк и заключается ценность истории. Сам он тоже внимательно изучил тему выздоровления, во время написания сценария специально ходил на группы анонимных наркоманов и алкоголиков и признается, что это был «один из самых сильных опытов в жизни».
«Так или иначе мы все хотим иметь душевный покой в трезвом состоянии. Выздоровление – это эскалатор, который всегда едет вниз, и ты либо что-то делаешь, чтобы не оказаться там, откуда ты бежишь (не важно, в отношениях или в употреблениях), либо он везет тебя обратно. Внутри каждого человека есть вещи, которые его разрушают. И кто-то пытается с этим работать, а кто-то двигается к собственному дну, удар о которое и говорит о том, что нужно с этими вещами что-то делать. И это не грустно, это нормально, иначе было бы просто скучно», – уверен Троцюк.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Именно поэтому и интонация для «Бывших» была выбрана соответствующая – больше мелодрамы, нежели остросоциального высказывания. Продюсер признается, что они не хотят никого воспитывать или пугать, гораздо важнее для создателей передать собственный опыт зрителям и сконцентрироваться на теме изменения себя, в том числе и за счет новых отношений, которые в определенный момент возникают между героями Шведова и Аксеновой.
«Для меня референсом вы удивитесь, был сериал «Родина», только там все было наоборот – ей нельзя было влюбляться в этого человека, потому что он террорист, она это понимала, но все равно шла на сближение», – подчеркивает продюсер.
Кстати, насчет возникшего к концу первого сезона любовного треугольника он пока старается не говорить – это та самая интрига, на которой будет основано продолжение «Бывших».
Зато известно, что во втором сезоне свое развитие также получат второстепенные персонажи во главе с родителями Яны, которых играют Виталий Хаев и Наталья Рогожкина.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Мы хотим дать больше опыта старшего поколения. Если поколение Яны уже более подвижно, оно умеет работать с информацией, то поколение ее родителей довольно консервативно и стереотипно. Они в меньшей степени готовы просить у кого-то помощи, отстоять себя и принимать свою жизнь в той форме, которая сегодня существует. И хочется, чтобы опыт, который есть в нашем сериале, вдохновил таких людей на действия, которые помогут им выйти из зоны, разрушающей внутренний, душевный комфорт», – говорит Троцюк.
Свое развитие получит и доктор Григорович, роль которого играет Леонид Громов.
«Во втором сезоне моему персонажу дали больше свободы, он больше проявляет характер. В пилоте Григорович был такой демагог с большим словарным запасом, терминологией, он жонглировал понятиями, но смысл был в том, что он все-таки управленец, функционер здравоохранения. Сейчас характер развился в сторону хитрого ушлого дядьки, но что меня радует, создатели сериала и наш режиссер не загоняют Григоровича в злыдня. Он достаточно современный тип – бездонный, безнервный, он приспособленец, который пристраивается и приспосабливается к любой ситуации. Такие люди на виду, это такое коллективное знание нашей жизни», – отмечает актер.
В перерыве между дублями он выходит с царапиной на лице, выглядящей так естественно, что кажется, что артист поранился на съемочной площадке.
«Нет, так и должно быть, – успокаивает Громов. – Причем мой герой сам себя поцарапал, но выдает это за травму, полученную от жены олигарха и учредителя клиники. Почему случился этот конфликт, наверное, не буду вам пока рассказывать».
Леонид Громов, артист опытный, в «Бывших», да и в других сериалах снимается охотно – уверен, что это самый «народный» сейчас вид развлечения и просто отдыха. Сериалы, по его мнению, отвечают на вечный запрос людей в новых историях. И актер очень доволен тем, что многие российские зрители предпочитают сериалы выпускам новостей. «Бывших» он считает проектом современным и актуальным, при этом тоже хвалит создателей сериала за тонкую интонацию, с которой рассказывается эта непростая история.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Можно же было сделать жесткий фильм, такой «Чернобыль» про наркоманию, потому что это действительно страшно, один из тысячи спасается. А можно было бы свести все в веселые приключения девочки героиновой наркоманки с папой-олигархом, что тоже перебор. Поэтому я думаю, что вся команда, с которой я успел сработаться на первом сезоне сделали совершенно правильный выбор для жанра этой истории, в которой передан и наш опыт, и наши знания о подобных травмах», – говорит Громов.
Алексей Троцюк, в свою очередь, уверен, что именно упоминаемое Громовым такое понятное знание столь сложной темы как зависимость и стало главной причиной успеха «Бывших».
«Первый сезон понравился, по моим ощущения, всем. И тем, кто сам непосредственно сталкивался с зависимости, и их друзьям и семьям. Мы до сих пор видим множество позитивных комментариев по поводу сериала. Причем понимаем, что многие смотрели его не в момент премьеры, а уже спустя время, основываясь на отзывах своих знакомых», – отмечает продюсер.
Причем он уверен, что и второй сезон «Бывших» понравится зрителям, причем так, что одну из ключевых композиций – естественно, про бывших, – которую для саундтрека сериала вновь написала группа «Майтай», станет и хитом караоке-клубов.
«Бывшие» - очень удачное название. С одной стороны, есть стереотип, что бывших не бывает, а с другой, в этом то и история, что бывают», – уточняет Троцюк и на втором сезоне, который осенью выйдет на видеосервисе START, останавливаться, кажется, не собирается.