Джефф Бриджес впервые сыграет главную роль в сериале

фото: "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль"

Обладатель премии «Оскар», актер Джефф Бриджес впервые исполнит главную роль в телесериале, сообщает The Hollywood reporter Проект, который будет называться «» (The Old Man) разрабатывает канал FX на основе одноименного бестселлера Томаса Перри. Герой Бриджеса – бывший оперативник ЦРУ Дэн Чейз, который оставил службу несколько десятилетий назад. Однако когда у него дома появляется группа наемных убийц, собирающихся устранить Чейза, он вновь берется за оружие.Сценарий сериала пишут Джон Стайнберг и Роберт Левайн, работавшие над « Черными парусами ». Они также вместе с Джеффом Бриджесом выступят исполнительными продюсерами проекта. Съемки пилотного эпизода должны начаться уже осенью.