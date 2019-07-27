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Джефф Бриджес впервые сыграет главную роль в сериале

27 июля
2019 год

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27 июля 2019
Обладатель премии «Оскар», актер Джефф Бриджес впервые исполнит главную роль в телесериале, сообщает The Hollywood reporter.

Джефф Бриджес впервые сыграет главную роль в сериале
фото: "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль"

Проект, который будет называться «Старик» (The Old Man) разрабатывает канал FX на основе одноименного бестселлера Томаса Перри. Герой Бриджеса – бывший оперативник ЦРУ Дэн Чейз, который оставил службу несколько десятилетий назад. Однако когда у него дома появляется группа наемных убийц, собирающихся устранить Чейза, он вновь берется за оружие.

Сценарий сериала пишут Джон Стайнберг и Роберт Левайн, работавшие над «Черными парусами». Они также вместе с Джеффом Бриджесом выступят исполнительными продюсерами проекта. Съемки пилотного эпизода должны начаться уже осенью.
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