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Француз пытается познать загадочную русскую душу и найти отца в первом трейлере фильма Андрея Смирнова

27 июля
2019 год

Новости кино >>
27 июля 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер российской драмы «Француз» режиссёра и сценариста Андрея Смирнова («История одного назначения»).


В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей – не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.

Француз пытается познать загадочную русскую душу и найти отца в первом трейлере фильма Андрея Смирнова

Главные роли в ленте сыграли Антон Риваль, Евгения Образцова, Евгений Ткачук, Александр Балуев, Нина Дробышева, Наталья Тенякова, Михаил Ефремов, Роман Мадянов, Люси Арон и другие.

В российский прокат «Француз» выйдет 31 октября 2019 года.
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Француз пытается познать загадочную русскую душу и найти отца в первом трейлере фильма Андрея Смирнова фотографии
Француз пытается познать загадочную русскую душу и найти отца в первом трейлере фильма Андрея Смирнова фотографии
Француз пытается познать загадочную русскую душу и найти отца в первом трейлере фильма Андрея Смирнова фотографии
Француз пытается познать загадочную русскую душу и найти отца в первом трейлере фильма Андрея Смирнова фотографии
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