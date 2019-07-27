Француз пытается познать загадочную русскую душу и найти отца в первом трейлере фильма Андрея Смирнова

Кино-театр.ру
представляет трейлер российской драмы «Француз»
режиссёра и сценариста Андрея Смирнова
(«История одного назначения»
).
В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей – не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.
Главные роли в ленте сыграли Антон Риваль
, Евгения Образцова
, Евгений Ткачук
, Александр Балуев
, Нина Дробышева
, Наталья Тенякова
, Михаил Ефремов
, Роман Мадянов
, Люси Арон
и другие.
В российский прокат «Француз»
выйдет 31 октября 2019 года.