Дженнифер Лопес станет «Крестной матерью»

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в картине «Крестная мать» (The Godmother) о знаменитой наркобаронессе Гризельде Бланко, сообщает Deadline.
фото: "Начни сначала"
Гризельда Бланко построила свою империю на крупной контрабанде кокаина из Колумбии в США, она была одним из самых могущественных криминальных авторитетов во Флориде 1970-1980-х. В прошлом году о ней уже выходил фильм «Крестная мать кокаина: История Гризельды Бланко», где главную роль играла Кэтрин Зета-Джонс.
Нынешняя картина расскажет о взлетах и падениях «крестной матери кокаина», ее пути из бедных колумбийских кварталов до звания наркобаронессы. Сценарий написали Реджина Коррадо, работавшая над фильмом «Дэдвуд», и Теренс Винтер, на счету которого сериалы «Клан Сопрано» и «Подпольная империя», а также «Волк с Уолл-стрит».
Режиссер пока не называется, но по информации Deadline, эту должность также может занять Дженнифер Лопес. В таком случае это будет режиссерский дебют актрисы, которую в ближайшее время российские зрители смогут увидеть в фильме «Стриптизерши» и на концертах в Москве и Санкт-Петербурге.