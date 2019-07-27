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Новости кино Марк Уолберг приютит пса Артура Фильм будет основан на реальной истории.

Новости кино Дженнифер Лопес станет «Крестной матерью» И, возможно, сама снимет фильм о Гризельде Бланко.

Новости кино Француз пытается познать загадочную русскую душу и найти отца в первом трейлере фильма Андрея Смирнова В прокате с 31 октября.

Новости кино Джефф Бриджес впервые сыграет главную роль в сериале Сценаристами выступят создатели «Черных парусов».

Новости кино «Изменение себя – это приключение»: съемки второго сезона «Бывших» Репортаж со съемочной площадки сериала видеосервиса START с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.

Ролики фильмов «Агнцы божьи» История о трёх монахинях, обитающих в изолированном монастыре на побережье.

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