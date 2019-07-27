Марк Уолберг приютит пса Артура

Марк Уолберг исполнит главную роль в фильме «Артур Король» (Arthur the King), основанном на реальной истории бездомного пса, пробежавшего почти 700 километров по Эквадору вместе с командой, участвовавшей в Чемпионате мира по приключенческим гонкам, сообщает Deadline.
фото: instagram.com/mikaellindnord
В 2014 году швед Микаэль Линднорд решил принять участие в таком чемпионате и отправить в Эквадор, где должен был преодолеть 700 километров. В самом начале пути за ним и его командой увязался бездомный пес, участники Чемпионата накормили его, но собака продолжала сопровождать спортсменов и в итоге прошла с ними всю дистанцию. После такого «путешествия» Линднорд забрал с собой пса, названного Артуром, в Швецию и написал об этом книгу, которая и легла в основу готовящегося фильма.
Литературный текст для ленты адаптировал Майкл Брандт, работавший над фильмами «Поезд на Юму» и «Особо опасен». Марк Уолберг сыграет роль Микаэля Линднорда, сам спортсмен выступит исполнительным продюсером проекта.