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Марк Уолберг приютит пса Артура

27 июля
2019 год

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27 июля 2019
Марк Уолберг исполнит главную роль в фильме «Артур Король» (Arthur the King), основанном на реальной истории бездомного пса, пробежавшего почти 700 километров по Эквадору вместе с командой, участвовавшей в Чемпионате мира по приключенческим гонкам, сообщает Deadline.

Марк Уолберг приютит пса Артура
фото: instagram.com/mikaellindnord

В 2014 году швед Микаэль Линднорд решил принять участие в таком чемпионате и отправить в Эквадор, где должен был преодолеть 700 километров. В самом начале пути за ним и его командой увязался бездомный пес, участники Чемпионата накормили его, но собака продолжала сопровождать спортсменов и в итоге прошла с ними всю дистанцию. После такого «путешествия» Линднорд забрал с собой пса, названного Артуром, в Швецию и написал об этом книгу, которая и легла в основу готовящегося фильма.

Литературный текст для ленты адаптировал Майкл Брандт, работавший над фильмами «Поезд на Юму» и «Особо опасен». Марк Уолберг сыграет роль Микаэля Линднорда, сам спортсмен выступит исполнительным продюсером проекта.
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