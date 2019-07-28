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«Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон

28 июля
2019 год

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28 июля 2019
Сериал «Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон, сообщает Variety.

«Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон

Сейчас на сервисе Hulu еще продолжается показ третьего сезона, однако уже сейчас представители сервиса отмечают, что «Рассказ служанки» является их самым популярным оригинальным проектом. Именно поэтому было принято решение продлить его еще на один сезон.

Премьера сериала «Рассказ служанки» по одноименной книге Маргарет Этвуд состоялась в апреле 2017 года. Он был хорошо принят критиками, а также получил сразу шесть премий «Эмми», в том числе как лучший драматический сериал. Второй сезон представлен в списках премии этого года, а третий имеет право посоревноваться за главную теленаграду в 2020-м.

Третий сезон сериала рассказывает о восстании против тоталитарного режима Галаада под предводительством Служанки Джун (Элизабет Мосс), решившей отказаться от побега в Канаду в финале второго сезона. Чтобы положить конец чудовищной системе, она готова на все, даже вступить в неравный бой. Зрителя ждут «неожиданные воссоединения и предательства, путешествие в зловещее сердце Галаада заставят всех персонажей занять позицию, руководствуясь лишь одной молитвой: Благословен бой!».
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