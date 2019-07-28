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Джулии Робертс нашли замену

28 июля
2019 год

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28 июля 2019
Актриса Джулия Робертс не появится во втором сезоне сериала «Возвращение домой», сообщает The Hollywood reporter.

Джулии Робертс нашли замену

В первом сезоне этого проекта Amazon актриса играла главную роль – Хайди Бергман, социального работника центра поддержки бывших военнослужащих, которые пытаются справиться с посттравматическим синдромом и вернуться к нормальной жизни. Однако спустя несколько лет Бергман ничего не помнит об этой работе и трудится обычной официанткой. Когда один из чиновников Минобороны США спрашивает у нее о причинах ухода из центра, Бергман понимает, что ее ввели в заблуждение относительно истинной цели работы этого центра.

Второй сезон сосредоточится на истории другой женщины, которая плывет в каноэ, но совершенно не помнит, как она там оказалась. Главную роль сыграет актриса Жанель Моне, знакомая зрителям по фильму «Скрытые фигуры» и сериалу «Электрические сны Филиппа К.Дика».
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