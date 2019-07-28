Джулии Робертс нашли замену

Актриса Джулия Робертс
не появится во втором сезоне сериала «Возвращение домой
», сообщает The Hollywood reporter
.
В первом сезоне этого проекта Amazon актриса играла главную роль – Хайди Бергман, социального работника центра поддержки бывших военнослужащих, которые пытаются справиться с посттравматическим синдромом и вернуться к нормальной жизни. Однако спустя несколько лет Бергман ничего не помнит об этой работе и трудится обычной официанткой. Когда один из чиновников Минобороны США спрашивает у нее о причинах ухода из центра, Бергман понимает, что ее ввели в заблуждение относительно истинной цели работы этого центра.
Второй сезон сосредоточится на истории другой женщины, которая плывет в каноэ, но совершенно не помнит, как она там оказалась. Главную роль сыграет актриса Жанель Моне
, знакомая зрителям по фильму «Скрытые фигуры
» и сериалу «Электрические сны Филиппа К.Дика
».