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Съемки второго «Венома» должны начаться осенью

28 июля
2019 год

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28 июля 2019
Студия Sony Pictures определилась со списком вероятных режиссеров второго «Венома», сообщает Variety со ссылкой на источники.

Съемки второго «Венома» должны начаться осенью

Сейчас у студии есть три основные кандидатуры. Это всем известный Энди Серкис, снимавший «Дыши ради нас» и «Маугли», режиссер «Бамблби» Тревис Найт и Руперт Уайатт, ответственный за «Восстание планеты обезьян» и несостоявшегося «Гамбита».

Снимавший первый «Веном» Рубен Фляйшер не рассматривается в качестве режиссера сиквела, так как он будет занят на пост-продакшне «Добро пожаловать в Zомбиленд 2», а студия в свою очередь надеется начать съемки второго «Венома» уже осенью.
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