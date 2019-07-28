Съемки второго «Венома» должны начаться осенью

Студия Sony Pictures определилась со списком вероятных режиссеров второго «Венома
», сообщает Variety
со ссылкой на источники.
Сейчас у студии есть три основные кандидатуры. Это всем известный Энди Серкис
, снимавший «Дыши ради нас
» и «Маугли
», режиссер «Бамблби
» Тревис Найт и Руперт Уайатт
, ответственный за «Восстание планеты обезьян
» и несостоявшегося «Гамбита
».
Снимавший первый «Веном» Рубен Фляйшер
не рассматривается в качестве режиссера сиквела, так как он будет занят на пост-продакшне «Добро пожаловать в Zомбиленд 2
», а студия в свою очередь надеется начать съемки второго «Венома» уже осенью.