Юлия Пересильд встретит любовь в Санкт-Петербурге

На Первом канале 31 июля состоится премьера мини-сериала режиссера Дмитрия Светозарова
«Петербург. Любовь. До востребования
» с Юлией Пересильд
, Александром Устюговым
и Сергеем Перегудовым
в главных ролях, сообщает пресс-служба проекта.
«Идея снять этот сериал мне пришла, когда я смотрел по телевизору фильм своего отца Иосифа Хейфица «День счастья», сценарий которого он написал совместно с Юрием Германом. Мне представилось, что сюжет старой картины будучи помещенным в современность может быть актуален и интересен зрителю. В этой истории поднимаются вопросы актуальные и сегодня: честность и бесчестие, корысть и нестяжательство, верность своему долгу и отчаяние. На мой взгляд, это темы, которые должны волновать думающего человека. Более того, проблемы раскрываются через интересную мелодраматичную историю женщины, которая разрывается между столь разными мужчинами
», – рассказывает Дмитрий Светозаров, который вместе с Андреем Сигле
также выступает продюсером сериала.
В центре повествования – молодая учительница из глубинки Светлана (Юлия Пересильд), приехав на семинар в Петербург, знакомится с геологом-нефтяником Федором (Александр Устюгов), который влюбляется в наивную провинциалку. Он бросает экспедицию, делает девушке предложение и устраивает их уютное семейное гнездышко. Казалось бы, жизнь могла бы стать сплошным «днем счастья», но роскошный особняк со временем превращается для Светланы в золотую клетку. Однажды, прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным мужчиной Березкиным (Сергей Перегудов), который работает врачом скорой помощи. Влюблённый в свой родной город и увлекающийся историей, Березкин превращает их совместные путешествия по Питеру в увлекательные экскурсии. Постепенно между молодыми людьми вспыхивает искреннее чувство.
«Мне очень понравилась эта роль – положительного героя, но совсем не однозначного. Березкин – абсолютный романтик, человек, способный радоваться и удивляться таким вещам, как прекрасное небо или гранитный камень, хранящий историю. Однако мечтательный Березкин постоянно сталкивается с прагматичной реальностью. Это человек с оголенными нервами, которого что угодно может выбить из колеи. Он оказывается беззащитным в современном мире. На самом деле, эта борьба близка многим современным людям, в том числе и мне
», – говорит Сергей Перегудов.
Создатели сериала выбрали в качестве локаций самые известные места Петербурга — как выразился Дмитрий Светозаров, «открыточные» виды: Летний и Михайловский сады, Дворцовая площадь, набережные и каналы. По словам режиссера, Петербург становится полноправным героем истории.