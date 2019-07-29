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Юлия Пересильд встретит любовь в Санкт-Петербурге

29 июля
2019 год

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29 июля 2019
На Первом канале 31 июля состоится премьера мини-сериала режиссера Дмитрия Светозарова «Петербург. Любовь. До востребования» с Юлией Пересильд, Александром Устюговым и Сергеем Перегудовым в главных ролях, сообщает пресс-служба проекта.

Юлия Пересильд встретит любовь в Санкт-Петербурге

«Идея снять этот сериал мне пришла, когда я смотрел по телевизору фильм своего отца Иосифа Хейфица «День счастья», сценарий которого он написал совместно с Юрием Германом. Мне представилось, что сюжет старой картины будучи помещенным в современность может быть актуален и интересен зрителю. В этой истории поднимаются вопросы актуальные и сегодня: честность и бесчестие, корысть и нестяжательство, верность своему долгу и отчаяние. На мой взгляд, это темы, которые должны волновать думающего человека. Более того, проблемы раскрываются через интересную мелодраматичную историю женщины, которая разрывается между столь разными мужчинами», – рассказывает Дмитрий Светозаров, который вместе с Андреем Сигле также выступает продюсером сериала.

В центре повествования – молодая учительница из глубинки Светлана (Юлия Пересильд), приехав на семинар в Петербург, знакомится с геологом-нефтяником Федором (Александр Устюгов), который влюбляется в наивную провинциалку. Он бросает экспедицию, делает девушке предложение и устраивает их уютное семейное гнездышко. Казалось бы, жизнь могла бы стать сплошным «днем счастья», но роскошный особняк со временем превращается для Светланы в золотую клетку. Однажды, прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным мужчиной Березкиным (Сергей Перегудов), который работает врачом скорой помощи. Влюблённый в свой родной город и увлекающийся историей, Березкин превращает их совместные путешествия по Питеру в увлекательные экскурсии. Постепенно между молодыми людьми вспыхивает искреннее чувство.

«Мне очень понравилась эта роль – положительного героя, но совсем не однозначного. Березкин – абсолютный романтик, человек, способный радоваться и удивляться таким вещам, как прекрасное небо или гранитный камень, хранящий историю. Однако мечтательный Березкин постоянно сталкивается с прагматичной реальностью. Это человек с оголенными нервами, которого что угодно может выбить из колеи. Он оказывается беззащитным в современном мире. На самом деле, эта борьба близка многим современным людям, в том числе и мне», – говорит Сергей Перегудов.

Создатели сериала выбрали в качестве локаций самые известные места Петербурга — как выразился Дмитрий Светозаров, «открыточные» виды: Летний и Михайловский сады, Дворцовая площадь, набережные и каналы. По словам режиссера, Петербург становится полноправным героем истории.
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Юлия Пересильд встретит любовь в Санкт-Петербурге фотографии
Юлия Пересильд встретит любовь в Санкт-Петербурге фотографии
Юлия Пересильд встретит любовь в Санкт-Петербурге фотографии
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