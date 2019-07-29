В Москве стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой в главной роли, сообщает пресс-служба видеосервиса START, где состоится премьера сериала. Пилотный эпизод проекта осенью прошлого года был показан на омском фестивале дебютов «Движение», где получил приз зрительских симпатий.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Наш проект о том, что нужно просто жить, любить жизнь и ценить каждую минуту. И порой не бояться начать все сначала. Как только у нас возникла кандидатура Полины Максимовой, еще до проб я понял, что героиню мы нашли. Это очень талантливая актриса, которая хорошо владеет и комедийным жанром, и драматическим. Я уверен, что она сможет воплотить на экране такой сложный образ», – отмечает генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.
По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) несколько лет вела борьбу с болезнью. Победив в этой неравной битве, девушка вдруг обнаружила, что… здоровая Женя никому не нужна. Переезжая от своего бывшего парня, героиня находит дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы продолжать жить. Теперь у нее есть шанс исполнить все свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей.
«В проекте меня зацепила история, сценарий, хорошо прописанные диалоги, тонкий юмор, актерский состав, режиссер – все сложилось. На протяжении трех лет моя героиня Женя лечится от онкологии, в итоге у нее случается ремиссия, и она берется претворять в жизнь свои мечты, которые помогали ей бороться с болезнью. В моей жизни никогда не было «второго рождения», поэтому мне особенно интересно играть эту историю», – говорит актриса.
«Мой герой – отец-одиночка, в прошлом успешный теннисист, ныне работающий тренером. Циничный, спокойный и уверенный в себе. Зрителям может показаться, что он равнодушный человек, но на это у него есть свои причины. Наш проект – попытка разобраться в ценностях жизни, понять, насколько важно быть честным по отношению к себе. C Максимом Свешниковым мы уже работали ранее, а вот с Полиной Максимовой – впервые. Она классная. Думаю, сериал получится очень интересным», – рассказывает Егор Корешков. –
Премьера киносериала состоится на видеосервисе START осенью 2019, телевизионная премьера – на телеканале «Супер» в 2020 году.