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Стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой

29 июля
2019 год

Новости кино >>
29 июля 2019
В Москве стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой в главной роли, сообщает пресс-служба видеосервиса START, где состоится премьера сериала. Пилотный эпизод проекта осенью прошлого года был показан на омском фестивале дебютов «Движение», где получил приз зрительских симпатий.

Стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Наш проект о том, что нужно просто жить, любить жизнь и ценить каждую минуту. И порой не бояться начать все сначала. Как только у нас возникла кандидатура Полины Максимовой, еще до проб я понял, что героиню мы нашли. Это очень талантливая актриса, которая хорошо владеет и комедийным жанром, и драматическим. Я уверен, что она сможет воплотить на экране такой сложный образ», – отмечает генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.

По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) несколько лет вела борьбу с болезнью. Победив в этой неравной битве, девушка вдруг обнаружила, что… здоровая Женя никому не нужна. Переезжая от своего бывшего парня, героиня находит дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы продолжать жить. Теперь у нее есть шанс исполнить все свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей.

«В проекте меня зацепила история, сценарий, хорошо прописанные диалоги, тонкий юмор, актерский состав, режиссер – все сложилось. На протяжении трех лет моя героиня Женя лечится от онкологии, в итоге у нее случается ремиссия, и она берется претворять в жизнь свои мечты, которые помогали ей бороться с болезнью. В моей жизни никогда не было «второго рождения», поэтому мне особенно интересно играть эту историю», – говорит актриса.

Режиссером сериала выступает Максим Свешников. Кроме Максимовой в проекте также заняты Егор Корешков, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анна Невская и другие.

«Мой герой – отец-одиночка, в прошлом успешный теннисист, ныне работающий тренером. Циничный, спокойный и уверенный в себе. Зрителям может показаться, что он равнодушный человек, но на это у него есть свои причины. Наш проект – попытка разобраться в ценностях жизни, понять, насколько важно быть честным по отношению к себе. C Максимом Свешниковым мы уже работали ранее, а вот с Полиной Максимовой – впервые. Она классная. Думаю, сериал получится очень интересным», – рассказывает Егор Корешков. –

Премьера киносериала состоится на видеосервисе START осенью 2019, телевизионная премьера – на телеканале «Супер» в 2020 году.
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Стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой фотографии
Стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой фотографии
Стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой фотографии
Стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой фотографии
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