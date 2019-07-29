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Виктория Исакова и Павел Деревянко оценят конкурсные работы фестиваля «Короче»

29 июля
2019 год

Новости кино >>
29 июля 2019
Организаторы российского фестиваля короткометражного кино «Короче», который в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа, объявили состав жюри.

Виктория Исакова и Павел Деревянко оценят конкурсные работы фестиваля «Короче»

По традиции его возглавит продюсер Игорь Толстунов. Вместе с ним конкурсные фильмы оценят исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

Помимо конкурсной программы в рамках «Короче» зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные секции. Так, в традиционной программе «Короче. Звезды» будут показаны режиссерские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Дианы Пожарской, Дмитрия Ендальцева, а также лента «Старый вояка», снятая актером театра им. Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш.

В программе «Короче. Карьера» будет представлено восемь фильмов, в том числе «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого, «Ульяна» Евгения Сангаджиева и «Смерть тапера» Андрея Селиванова. В секции «Короче. Лав» можно будет увидеть «Надежду» победителя «Короче-2017» Руслана Братова, «Саккады» Сергея Линцова и Алексея Юдникова и «Мирную жизнь» Ивана И. Твердовского. В блоке «Делай короче» будет представлено пять картин, в числе которых победитель фестиваля «Кинотавр» – фильм «Топливо» Михаила Архипова.

Также во внеконкурсных программах можно будет посмотреть подборки взрослой и детской анимации, семейных короткометражных фильмов, а также ленты про ЗОЖ, семью и картины о торжестве технологий и – напротив – человечности.
В международной внеконкурсной секции в этом году будет представлено 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Кыргызстана и Сирии. А в блоке «Короче. Геолокация» – 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана.

На церемонии открытия 7-го Российского фестиваль короткометражного кино «Короче» будут показаны фильмы, победившие на предыдущих шести смотрах. Это «Спаситель» Романа Артемьева, «Проверка» Галы Сухановой, «Портфолио» Никиты Тамарова, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» Кирилла Васильева, «Лалай-Балалай» Руслана Братова и «Твою мать» Виктории Рунцовой.
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Лалай-БалалайНу, здравствуй, Оксана Соколова!СпасительСтарый воякаТвою матьТопливо

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