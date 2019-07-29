Виктория Исакова и Павел Деревянко оценят конкурсные работы фестиваля «Короче»

Организаторы российского фестиваля короткометражного кино «Короче
», который в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа, объявили состав жюри.
По традиции его возглавит продюсер Игорь Толстунов
. Вместе с ним конкурсные фильмы оценят исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев
, писатель Александр Цыпкин
, режиссер и продюсер Петр Буслов
, актеры Павел Деревянко
и Виктория Исакова
.
Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.
Помимо конкурсной программы в рамках «Короче» зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные секции. Так, в традиционной программе «Короче. Звезды» будут показаны режиссерские работы Паулины Андреевой
, Марии Фоминой
, Дарьи Грацевич
, Максима Матвеева
, Дианы Пожарской
, Дмитрия Ендальцева
, а также лента «Старый вояка
», снятая актером театра им. Вахтангова Сергеем Батаевым
, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш
.
В программе «Короче. Карьера» будет представлено восемь фильмов, в том числе «Одна историческая ошибка
» Михаила Местецкого
, «Ульяна
» Евгения Сангаджиева
и «Смерть тапера
» Андрея Селиванова
. В секции «Короче. Лав» можно будет увидеть «Надежду
» победителя «Короче-2017» Руслана Братова
, «Саккады
» Сергея Линцова
и Алексея Юдникова
и «Мирную жизнь
» Ивана И. Твердовского
. В блоке «Делай короче» будет представлено пять картин, в числе которых победитель фестиваля «Кинотавр» – фильм «Топливо
» Михаила Архипова
.
Также во внеконкурсных программах можно будет посмотреть подборки взрослой и детской анимации, семейных короткометражных фильмов, а также ленты про ЗОЖ, семью и картины о торжестве технологий и – напротив – человечности.
В международной внеконкурсной секции в этом году будет представлено 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Кыргызстана и Сирии. А в блоке «Короче. Геолокация» – 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана.
На церемонии открытия 7-го Российского фестиваль короткометражного кино «Короче» будут показаны фильмы, победившие на предыдущих шести смотрах. Это «Спаситель
» Романа Артемьева
, «Проверка
» Галы Сухановой
, «Портфолио
» Никиты Тамарова
, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова
» Кирилла Васильева
, «Лалай-Балалай
» Руслана Братова и «Твою мать
» Виктории Рунцовой
.