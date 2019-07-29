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Продолжение «Родителей» с Марией Порошиной и Александром Самойленко выйдет 26 августа

29 июля
2019 год

Новости кино >>
29 июля 2019
Продолжение комедийного сериала «Родители» с Марией Порошиной и Александром Самойленко выйдет 26 августа, сообщает пресс-служба телеканал «Супер», где и состоится премьера.

Продолжение «Родителей» с Марией Порошиной и Александром Самойленко выйдет 26 августа
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"

После событий первого сезона прошло пять лет. Дети выросли, но жизнь большого и шумного семейства Саши и Маши спокойней не стала. Младший Макс увлеченно ставит научные эксперименты, не заботясь об удобстве окружающих. Илья стал ироничным подростком, погруженным в сетевые игры. А старший Тимофей, вернувшись домой после года учебы в Германии, привозит не только диплом, но и сюрприз – невесту Полину.

Постепенно становится ясно, что взгляды и привычки девушки во многом противоречат сложившемуся семейному укладу. Но Тимофей всерьез намерен жениться, а это значит, каждому члену семьи придется искать с незнакомкой общий язык.

Роль старшего сына в сериале исполнил Александр Самойленко-младший. Он признался, что самыми сложными сценами для него оказались романтические эпизоды с экранной невестой. Подобный опыт стал первым в жизни молодого актера.

«В этом сезоне большая сюжетная линия строится вокруг взаимоотношений Тимофея и Полины, соответственно, есть много романтических сцен. Признаюсь честно, как актер я совершенно не умею обращаться с женщинами! Когда нам нужно было обняться или поцеловаться, я моментально становился деревянным, как буратино! Режиссер Александр Жигалкин учил меня взаимодействию с партнершей, иногда ему даже приходилось приходить на площадку и показывать мне какие-то вещи. А папа говорил, что нужно просто не заморачиваться: чем проще ты относишься к той или иной сцене, тем легче ее сыграть», – говорит актер.

При этом партнёрша Александра по проекту Анастасия Крылова призналась, что совсем не заметила смущение молодого человека. И ей, в отличие от молодого актера, романтические съемки дались без сильных волнений.
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Анастасия КрыловаМария ПорошинаАлександр Самойленко (младший)Александр Самойленко
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Продолжение «Родителей» с Марией Порошиной и Александром Самойленко выйдет 26 августа фотографии
Продолжение «Родителей» с Марией Порошиной и Александром Самойленко выйдет 26 августа фотографии
Продолжение «Родителей» с Марией Порошиной и Александром Самойленко выйдет 26 августа фотографии
Продолжение «Родителей» с Марией Порошиной и Александром Самойленко выйдет 26 августа фотографии
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