Продолжение «Родителей» с Марией Порошиной и Александром Самойленко выйдет 26 августа

После событий первого сезона прошло пять лет. Дети выросли, но жизнь большого и шумного семейства Саши и Маши спокойней не стала. Младший Макс увлеченно ставит научные эксперименты, не заботясь об удобстве окружающих. Илья стал ироничным подростком, погруженным в сетевые игры. А старший Тимофей, вернувшись домой после года учебы в Германии, привозит не только диплом, но и сюрприз – невесту Полину.
Постепенно становится ясно, что взгляды и привычки девушки во многом противоречат сложившемуся семейному укладу. Но Тимофей всерьез намерен жениться, а это значит, каждому члену семьи придется искать с незнакомкой общий язык.
Роль старшего сына в сериале исполнил Александр Самойленко-младший. Он признался, что самыми сложными сценами для него оказались романтические эпизоды с экранной невестой. Подобный опыт стал первым в жизни молодого актера.
«В этом сезоне большая сюжетная линия строится вокруг взаимоотношений Тимофея и Полины, соответственно, есть много романтических сцен. Признаюсь честно, как актер я совершенно не умею обращаться с женщинами! Когда нам нужно было обняться или поцеловаться, я моментально становился деревянным, как буратино! Режиссер Александр Жигалкин учил меня взаимодействию с партнершей, иногда ему даже приходилось приходить на площадку и показывать мне какие-то вещи. А папа говорил, что нужно просто не заморачиваться: чем проще ты относишься к той или иной сцене, тем легче ее сыграть», – говорит актер.
При этом партнёрша Александра по проекту Анастасия Крылова призналась, что совсем не заметила смущение молодого человека. И ей, в отличие от молодого актера, романтические съемки дались без сильных волнений.