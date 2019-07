Дарья Мороз и Ирина Вилкова выберут лучшие веб-сериалы

фото: Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

Организаторы 2-го Международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа, объявили состав жюри.В него войдут победители прошлогоднего смотра – режиссер веб-сериала « Бар “На грудь” », актриса Ирина Вилкова , казахстанский актер (« МакМафия » и « Марко Поло» ), режиссер веб-сериала « Ерден Телемисов , режиссер уругвайского веб-сериала «» (Hotel Romanov), режиссер немецкого веб-сериала «» (The Man for Your Sins), режиссер израильского веб-сериала «Парикмахерская Хани» (Hani's Barber Shop). А также приглашенные члены жюри – российская актриса Дарья Мороз , директор Сеульского веб-фестиваля, режиссер, основатель и директор Asia Web AwardsЖюри в этом году определит не только лучший веб-сериал, режиссера, сценарий, идею и персонажа, но и выберет лучший эпизод, снятый участниками международного конкурса WEB START, который впервые в этом году будет организован в рамках фестиваля веб-сериалов. В нем будут участвовать девять международных киношкол, задача которых - снять в Нижнем Новгороде непосредственно в дни работы фестиваля пилотный эпизод веб-сериала. 4 августа в социальной сети Вконтакте можно будет увидеть все девять историй, декорациями для которых станут восемь различных районов города. Победителя будут выбирать не только члены жюри, но и сами нижегородцы через онлайн-голосование.