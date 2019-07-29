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Дарья Мороз и Ирина Вилкова выберут лучшие веб-сериалы

29 июля
2019 год

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29 июля 2019
Организаторы 2-го Международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа, объявили состав жюри.

Дарья Мороз и Ирина Вилкова выберут лучшие веб-сериалы
фото: Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

В него войдут победители прошлогоднего смотра – режиссер веб-сериала «Бар “На грудь”», актриса Ирина Вилкова, казахстанский актер («МакМафия» и «Марко Поло»), режиссер веб-сериала «Всемогущий» Ерден Телемисов, режиссер уругвайского веб-сериала «Отель “Романов”» (Hotel Romanov) Гастон Арманьо, режиссер немецкого веб-сериала «За грехи наши» (The Man for Your Sins) Йоахим Юнг, режиссер израильского веб-сериала «Парикмахерская Хани» (Hani's Barber Shop) Томер Верехсон. А также приглашенные члены жюри – российская актриса Дарья Мороз, директор Сеульского веб-фестиваля, режиссер, основатель и директор Asia Web Awards Янг Ман Канг.

Жюри в этом году определит не только лучший веб-сериал, режиссера, сценарий, идею и персонажа, но и выберет лучший эпизод, снятый участниками международного конкурса WEB START, который впервые в этом году будет организован в рамках фестиваля веб-сериалов. В нем будут участвовать девять международных киношкол, задача которых - снять в Нижнем Новгороде непосредственно в дни работы фестиваля пилотный эпизод веб-сериала. 4 августа в социальной сети Вконтакте можно будет увидеть все девять историй, декорациями для которых станут восемь различных районов города. Победителя будут выбирать не только члены жюри, но и сами нижегородцы через онлайн-голосование.
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